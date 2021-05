Vorstösse Luzerner Kantonsräte erhöhen bei der Klimapolitik den Druck auf die Regierung Für CVP und GLP ist klar: Die Luzerner Regierung muss den Bau von Fotovoltaikanlagen und den Ersatz von Ölheizungen mit finanziellen Anreizen fördern. Und zwar schnell – und trotz vielen anderen Grossinvestitionen. Lukas Nussbaumer 26.05.2021, 05.00 Uhr

Eine Fotovoltaikanlage auf dem Mattenhof in Kriens. Bild: Pius Amrein (10. September 2019)

Wann soll sich die Luzerner Regierung konkret dazu äussern, mit welchen Massnahmen sie das in ihrem Planungsbericht zur Klima- und Energiepolitik formulierte Ziel von Netto-Null-CO 2 -Emissionen bis 2050 erreichen will? Möglichst schnell – und nicht erst dann, wenn sie die höchst unterschiedlichen Stellungnahmen zu ihrem Planungsbericht ausgewertet hat. Das fordern drei Kantonsräte aus den Reihen der CVP und der GLP in fünf eben eingereichten Vorstössen. So müsse das Tempo beim Ersatz von Ölheizungen «erhöht» und der Einsatz von Fotovoltaikanlagen «maximiert» werden, sagt CVP-Fraktionschef Adrian Nussbaum auf Anfrage. Auch sein Parteikollege Michael Kurmann und GLP-Parlamentarier Andras Özvegyi machen konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung der Luzerner Klima- und Energiepolitik.

Nussbaum verlangt in seiner Motion vom Kanton Fördergelder für die Installation von Fotovoltaikanlagen auf Dächern und Fassaden – aus zwei Gründen. Erstens steige der Stromverbrauch durch die Zunahme von Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen stetig an, und zweitens sei der Preis für die ins öffentliche Stromnetz eingespeiste Solarenergie nicht attraktiv. Deshalb würden grosse Dach- und Fassadenflächen oft nicht genutzt, was aus klimapolitischer Sicht keinen Sinn mache. Nussbaum macht ein Beispiel: Würden bei einem vierstöckigen Wohnhaus alle Flächen genutzt und nicht nur jene, die laut Energiegesetz vorgeschrieben sind, könnten weitere acht Zwei-Personen-Haushalte ihren jährlichen Strombedarf decken. Der Jurist und Steuerexperte aus Hochdorf geht selber mit gutem Beispiel voran und hat im letzten Sommer auf seinem zehnjährigen Einfamilienhaus eine Fotovoltaikanlage installieren lassen.

Statt 2000 Ölheizungen pro Jahr werden nur 400 ersetzt



Michael Kurmann will Ölheizungen schneller mit energetisch erneuerbar betriebenen Systemen ersetzen. Um 2050 keine fossil betriebenen Heizungen mehr in Betrieb zu haben, müssten laut der Dienststelle Umwelt und Energie jährlich 2000 Heizungen ersetzt werden. Seit 2019, dem Inkrafttreten des neuen Energiegesetzes, seien jedoch pro Jahr bloss 500 Ölheizungen ersetzt worden – und 100 davon erst noch wieder durch das gleiche System. «Mit diesem Tempo können wir das im Klima- und Energiebericht enthaltene Ziel von Netto-Null-CO 2 -Emissionen bis 2050 nicht erreichen», sagt der Dagmerseller Bauingenieur. Kurmann ist im Gegensatz zu Nussbaum nicht Hausbesitzer, lebt aber in einem Gebäude mit einer Erdsondenheizung.

Andras Özvegyi verlangt in einem seiner Postulate wie Adrian Nussbaum mehr Fotovoltaikanlagen, jedoch explizit bei Bauten, die der Kanton erstellt. Also beim zentralen Verwaltungsgebäude am Seetalplatz, beim Campus in Horw oder beim Sicherheitszentrum in Rothenburg. Beim Campus und beim Sicherheitszentrum etwa sehe er in den vorliegenden Unterlagen bis jetzt keine Fotovoltaikelemente an den Fassaden. Dabei würden Experten schon länger darauf hinweisen, dass mit Fotovoltaikanlagen in Fassaden «normale» Fassadenkosten eingespart werden könnten. Der Stadtluzerner Politiker ist Stockwerkeigentümer und hat schon vor Jahren für die Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem Flachdach des Hauses gekämpft – und ist «hochkant gescheitert», wie er sagt. Der auf Bahnbau spezialisierte Bauingenieur will aber einen neuen Anlauf nehmen.

CVP-Politiker wollen ihre Anliegen prioritär behandelt haben

Die Motionen von Nussbaum und Kurmann sowie die Postulate von Özvegyi haben eines gemeinsam: Würden sie überwiesen, müsste der Kanton Luzern zuerst einmal Geld ausgeben. Wie viel, haben die Parlamentarier nicht berechnet. Sie sind sich aber sicher: «Die Investitionen hätten einen hohen Kosten-Nutzen-Effekt», sagt beispielsweise Nussbaum. Für ihn funktioniert die Umsetzung der geforderten Klimapolitik nur, wenn viel mehr CO 2 -neutraler Strom produziert werde. Fördergelder für den Bau von Fotovoltaikanlagen und für den Ersatz von Ölheizungen seien deshalb «zu priorisieren», verlangen Nussbaum und Kurmann unisono.

Doch widerspricht sich Adrian Nussbaum nicht selber, wenn er mehr Fördergelder für Fotovoltaikanlagen will? Schliesslich hat er gegenüber unserer Zeitung erst kürzlich gesagt, er hätte «kein Verständnis, wenn man angesichts des Riesenüberschusses des Kantons von mehr als 210 Millionen Franken nun ein Ausgabenwunschkonzert veranstalten würde. Schliesslich steht der Kanton vor grossen Herausforderungen.»

Nussbaum widerspricht sich nicht. Denn er hat mit Herausforderungen zwar Bauten wie den Campus Horw oder das Verwaltungsgebäude gemeint, dazu aber auch den Hochwasserschutz, die Bewältigung der Coronakrise und explizit auch die Klimapolitik: «Die Massnahmen, welche nötig sind, um das Klimaziel Netto-Null-2050 zu erreichen, haben ein erhebliches Preisschild», zitiert sich der Chef der CVP-Fraktion selber.

GLP will dem Kanton auf die Finger schauen

Michael Kurmann sagt, für die Umsetzung seiner Motion müssten die für den Ersatz von Heizungen schon jetzt gewährten Fördermittel «gegebenenfalls erhöht werden». Er könnte sich aber auch andere Finanzierungslösungen wie eine staatliche Risikoabsicherung der Investition vorstellen. Für Andras Özvegyi muss die Politik dem Kanton beim Bau der eigenen Immobilien «Rahmenbedingungen setzen. Sonst wird wie bisher nur auf die Finanzoptimierung geschaut.»

Die Regierung plant, dem Kantonsrat den Klimabericht im Januar vorzulegen. Das gelte nach Möglichkeit auch für die Antworten auf die vielen Motionen, Postulate und Anfragen, sagt Andrea Muff, Sprecherin des für dieses Geschäft zuständigen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements. Somit könnten Planwerk und Vorstösse gleichzeitig diskutiert werden.