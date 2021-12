Ebikon gilt weiter als «Energiestadt», Kriens soll Gold anstreben

Klimaschutz Ebikon als «Energiestadt» ausgezeichnet, Kriens soll noch eine Stufe höher gehen Die Gemeinde Ebikon wurde für ihr Klimaengagement gewürdigt. Kriens soll noch aktiver werden, so eine Forderung aus dem Parlament. 13.12.2021, 21.28 Uhr

Das Ebikoner Gemeindehaus. Bild: Patrick Hürlimann (26. Juli 2021)

(std) Der Schweizer Trägerverein Energiestadt hat Ebikon erneut als Energiestadt ausgezeichnet, wie die Gemeinde mitteilt. Damit wird lokales Engagement zum Klimaschutz gewürdigt, die Auszeichnung muss alle vier Jahre erneuert werden. Um eine Energiestadt zu bleiben, habe Ebikon in den letzten Jahren zahlreiche Projekte initiiert und umgesetzt. Als Beispiel wird in der Mitteilung etwa das neue Bau- und Zonenreglement genannt, das verlange, dass bei der Gestaltung des Freiraums im Siedlungsbereich ökologische und klimatische Aspekte «wirkungsvoll und nachhaltig» zu berücksichtigen seien. Zudem schreite der Ausbau der Fernwärme voran, der Anteil fossiler Heizungen nehme stark ab.

Bisher haben nur Luzern und Entlebuch das Gold-Label

Fast alle Gemeinden in der Region Luzern sind als Energiestadt ausgezeichnet, so auch die Stadt Kriens. Dort fordert Die Junge Mitte nun mittels Motion, dass bis spätestens 2027 die höhere Stufe «Energiestadt Gold» erreicht wird. Zur Erklärung: Der Trägerverein Energiestadt hat zahlreiche Massnahmen definiert. Werden 50 Prozent davon realisiert oder in Angriff genommen, reicht das für die Auszeichnung als Energiestadt. Für die höhere Stufe Energiestadt Gold sind 75 Prozent nötig.

Im Kanton Luzern haben bisher die Stadt Luzern sowie Entlebuch diese Stufe erreicht. Kriens steht gemäss Website des Trägervereins bei 71,1 Prozent; viel fehlt also nicht mehr. Noch näher am Goldstatus dran ist Horw mit 74,1 Prozent. Die eingangs erwähnte Gemeinde Ebikon erreicht 70,5 Prozent. (std)

Das Krienser Stadthaus. Bild: Pius Amrein (29. April 2021)