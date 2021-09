Petition will im Städtli Sempach den Verkehr beruhigen

Die Klimagruppe Sempach hat die Petition am Sonntag im Rahmen des sogenannten Parking Day an Stadtpräsident Jürg Aebi übergeben. Bei dieser Aktion wurden in mehreren Schweizer Städten öffentliche Parkplätze in Beschlag genommen. Die Klimagruppe hat im Städtli auf der Fläche von vier Parkplätzen einen Spiel- und Begegnungsplatz aufgebaut. Zudem durfte Jürg Aebi einen Veloständer in Empfang nehmen. «Weil es davon im Städtli viel zu wenige gibt», sagt Judith Roth.