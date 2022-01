Luzerner Regierungsrat sagt Nein zu Netto Null bis 2030

Klimaschutz Motion fordert Netto-Null bis 2030 – Luzerner Regierungsrat sagt wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit Nein Der Grüne Kantonsrat Samuel Zbinden will, dass die öffentliche Hand bereits 2030 Klimaneutral ist. Dies sei nur mit dem Kauf von ausländischen Emissionszertifikaten möglich, was nicht sinnvoll sei, wendet der Regierungsrat ein. Jessica Bamford 11.01.2022

Ein Gemüsefeld im Kanton Luzern muss wegen Trockenheit bewässert werden. Bild: Nadia Schärli (15. April 2020)

Die Grüne Kantonsratsfraktion verlangt mit einigen Politikern und Politikerinnen anderer Parteien eine klimaneutrale öffentliche Hand bis im Jahr 2030. Im Zentrum der Begründung steht die Vorbildfunktion des Kantons Luzern. Er solle der restlichen Wirtschaft laut Motionstext zeigen: «Es geht!» Der Entscheid sei aber nicht nur symbolisch wichtig, da in der Schweiz jeder dritte Franken von der öffentlichen Hand ausgegeben werde. So trage der Kanton «einen substanziellen Teil» zur Erreichung der Klimaziele bei.

Der Regierungsrat erachtet die Forderung nach Netto-Null der indirekten und direkten Emissionen bis 2030 nicht als realistisch. Grund dafür seien dabei nicht hauptsächlich technische Schwierigkeiten bei der Umsetzung, sondern dass «die damit verbundenen hohen Zusatzkosten wirtschaftlich nicht sinnvoll» seien. Weiter gestalte sich der Wandel bei den Notfallorganisationen schwierig, da diese unabhängig von öffentlichen Versorgungsnetzen sein sollen.

Die Luzerner Regierung verweist weiter auf den Planungsbericht Klima- und Energiepolitik. Im Dokument wurde festgehalten, die CO 2 -Emissionen der öffentlichen Hand sollen «so schnell und so weit wie möglich» gesenkt werden. Ein konkreter Absenkpfad wird laut Andrea Muff, Kommunikationsverantwortliche des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements «im Rahmen der Massnahmenumsetzung erfolgen». Bei einer Umsetzung bis 2030 sei hingegen der Kauf von ausländischen Emissionszertifikaten nötig, was weder Regierungsrat noch Motionär als sinnvoll erachten.

Motionär kann sich Kompromiss vorstellen

Samuel Zbinden Bild: PD

Mit dem Verzicht auf ein konkretes Zieljahr für die Klimaneutralität der öffentlichen Hand «macht es sich die Regierung etwas zu einfach», kritisiert Samuel Zbinden (Sursee). Er ist sich sicher, wenn der Kanton Luzern bis 2050 Netto-Null erreichen wolle, müsse die öffentliche Hand voranschreiten und bereits früher klimaneutral sein.

Die Motion wird nun im Parlament zur Abstimmung kommen, wobei eine Annahme bei bürgerlicher Mehrheit unwahrscheinlich ist. Mit einem Kompromiss – Klimaneutralität der öffentlichen Hand bis 2035 oder 2040 – versucht der Motionär trotzdem, eine Mehrheit für sein Anliegen zu finden.