Klimaschutz Verblüffendes Verfahren: In Rothenburg wird CO2 in Beton «versenkt» Klimaschädliches Kohlendioxid wird der Atmosphäre entnommen und dauerhaft an Beton gebunden. Das verblüffende Verfahren wurde in einem Feldversuch bei der Belag und Beton AG Rothenburg getestet. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Johannes Tiefenthaler (Mitte), Co-Geschäftsführer der Firma Neustark, und Urs Schaufelberger, Geschäftsführer der Belag und Beton AG Rothenburg, vor dem Tank, aus dem flüssiges CO 2 in den Aufbereitungscontainer rechts fliesst.

Bild: Eveline Beerkircher (Rothenburg,

22. September 2021)

Weltweit werden jedes Jahr mehr als zehn Milliarden Tonnen Frischbeton verbaut, gut fünf Millionen davon in der Schweiz. Diese Betonproduktion verursacht ganze 7 Prozent der weltweiten CO 2 -Emissionen. Das sind 2,5 Milliarden Tonnen – doppelt so viel, wie der gesamte Flugverkehr ausstösst.

Die 2019 in Bern gegründete Firma neustark hat nun ein Verfahren entwickelt, mit dem aus der Atmosphäre ausgeschiedenes Kohlendioxid (CO 2 ) in Beton gebunden werden kann. Das Verfahren wird an verschiedenen Orten in der Schweiz getestet, letzte Woche bei der Belag und Beton AG Rothenburg (BBR). Diese ist zusammen mit der Belag AG Sursee (BAS) und der Reuss Beton AG (RBAG) der grösste Produzent von Walzasphalt, Beton und Recyclingbaustoffen in der Zentralschweiz.

Zehntausende Tonnen Recyclingbeton

30'600 Quadratmeter gross ist der Recyclingplatz der BBR auf dem Industrieareal Station West in Rothenburg. Riesige Mengen an Rückbaumaterialien von Strassen und Gebäuden lagern hier – vor allem Beton- und Asphaltgranulat. Es wird von der BBR aufbereitet, zerkleinert und anschliessend als mineralische Rückbaumaterialien grösstmöglich wieder in den Baustoffkreislauf zurückgeführt. «Wir verarbeiten pro Jahr circa 100'000 Tonnen Asphaltgranulat und circa 40'000 Tonnen Beton- und Mischabbruchgranulat zu Walzasphalt und Recyclingbeton und können so grosse Mengen an Primärmaterial substituieren», sagt BBR-Geschäftsführer Urs Schaufelberger.

Urs Schaufelberger (rechts) und Johannes Tiefenthaler vor einem Haufen Betongranulat auf dem Recyclingplatz der Belag und Beton AG Rothenburg.

Bild: Eveline Beerkircher (Rothenburg,

22. September 2021)

20 Tonnen flüssiges CO 2 , auf minus 40 Grad abgekühlt

Recyclingbeton in seiner heutigen Form zielt also darauf ab, einerseits die natürlichen Ressourcen von Sand und Kies zu schonen und andererseits die immensen Abfallströme des Baugewerbes einer neuen Nutzung zuzuführen. Das von der Firma neustark entwickelte Verfahren geht einen Schritt weiter. Am Anfang des Prozesses steht die Entnahme von CO 2 in reinster Form aus Klärschlamm aus der Abwasserreinigungsanlagen. 20 Tonnen flüssiges CO 2 werden danach in einem Tank nach Rothenburg transportiert. Es ist auf minus circa 40 Grad abgekühlt, der Druck im Tank beträgt circa 22 Bar.

Das CO 2 wird über einen mit Metall ummantelten Schlauch in die Prozesszentrale geleitet, wo die Prozesssteuerung stattfindet. Danach findet in einer mit circa 20 Tonnen Betongranulat gefüllten, hermetisch abgeschlossenen Lastwagen-Mulde die «Flutung» mit CO 2 statt. Sie erfolgt über ein Rohrsystem in der Mulde, die das Gas gleichmässig von oben und von unten in das Betongranulat einbringt, und dauert ein bis zwei Stunden. Das CO 2 setzt sich in den Poren und an der Oberfläche vom Betongranulat als Kalkstein fest. Neustark-Gründer Johannes Tiefenthaler, der den Prozess vor Ort verfolgt, betont:

«Das Kohlendioxid wird durch Mineralisierung unwiderruflich gebunden und kehrt nie wieder in die Atmosphäre zurück.»

Das so aufgewertete Granulat kann danach als Sand- und Kiesersatz in frischen Beton gemischt werden. «Man benötigt dafür weniger Zement - bei gleichbleibenden Eigenschaften und gleichbleibender Qualität», sagt Tiefenthaler, der neben seiner Funktion als technischer Leiter bei neustark an der ETH Zürich neuste Technologien für die Mineralisierung von Kohlendioxid erforscht. Die Bilanzzahlen, die er liefert, sind eindrücklich: «Pro Kubikmeter Frischbeton speichern wir rund 10 Kilo aus der Atmosphäre entferntes CO 2 und verhindern im Produktionsprozess bis zu 20 Kilo neue CO 2 -Emissionen. In 24 Betriebsstunden wird somit dieselbe Menge CO 2 in Betongranulat eingefügt, die durchschnittlich beim Heizen eines Einfamilienhauses mit Erdöl innerhalb eines Jahres freigesetzt wird.» Und:

«Eine Anlage von Neustark bindet innert einer Stunde so viel CO 2 wie fünf Fichten innerhalb eines ganzen Jahres.»

Bei der Belag und Beton AG Rothenburg wird man die Ergebnisse des Feldversuchs nun analysieren. Geschäftsführer Urs Schaufelberger ist zuversichtlich: «Durch den chemischen Prozess wird das Betongranulat dichter, und die Dauerhaftigkeit wird erhöht.» Der BBR-Chef geht davon aus, dass sich dies auch positiv auf die Betonrezepturen auswirken könnte: «Wir werden die Betonrezepturen optimieren, um die Ausgangsstoffe so zusammenzustellen, dass wir unseren Beton CO 2 reduzierter herstellen können.»

Beton soll schliesslich klimaneutral werden

«Beton ist aufgrund seiner Eigenschaften der meistverwendete Baustoff der Moderne», sagt Schaufelberger. «Richtig eingesetzt, wird er auch der nachhaltigste Baustoff der Zukunft sein.» Der BBR-Chef weist darauf hin, dass Beton aus Sand, Wasser, Kies und Zement und somit ein Naturprodukt. «Will die Schweiz ihre Bauten nachhaltig verbessern, braucht sie Beton», sagt Schaufelberger. «Es stecken so viele mineralische Rohstoffe im ‹Bauwerk Schweiz›, dass es ohne Beton keine nachhaltige Lösung geben kann – weder ökologisch noch ökonomisch noch gesellschaftlich.»

Die Zusammenarbeit zwischen BBR und neustark sei ein kleiner Schritt für die Verbesserung des CO 2 -Verbrauches bei der Verwendung von Beton. Um die angestrebten Netto-Null Treibhausgasemissionen bis 2050 zu erreichen, müssen sich aber alle am Bau Beteiligten Anspruchsgruppen dafür anstrengen, gemeinsam den CO 2 -Verbrauch zu reduzieren und jeder für sich einen Beitrag daran zu leisten.