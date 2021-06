Klimaschutz Weniger Steuern für Besitzer von Elektroautos: Auch die Luzerner Regierung will mehr Gas geben Die Ökologisierung der Fahrzeugsteuer ist ein Teil der Luzerner Klimastrategie. Bis diese umgesetzt wird, dauert es laut Kantonsrat zu lange – das sagt nun auch der Regierungsrat. Damit das Projekt endlich gelingt, will er die Interessenverbände frühzeitig einbinden. Alexander von Däniken 01.06.2021, 05.00 Uhr

Wer ein Elektroauto besitzt, soll künftig im Kanton Luzern steuerlich besser fahren als mit einem Fahrzeug mit hohem CO2-Ausstoss. Gaetan Bally/Keystone

Wäre die Revision der Verkehrssteuer ein Auto, stünde es im Kanton Luzern seit 15 Jahren in der Garage. Dass Halter von Dreckschleudern mehr Motorfahrzeugsteuern zahlen sollen als jene von alternativ betriebenen Autos, ist im Kantonsrat seit 2006 ein Thema. Trotz mehrerer Anläufe schaffte es das Projekt nie auf die Strasse. Jetzt wird wieder einmal am Garagentor gerüttelt.

Ein Rückblick: An der Klima-Sondersession vom 24. Juni 2019 hat der Kantonsrat zwei Postulate zur Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuern mit 87 Stimmen erheblich erklärt. Die Regierung versprach, sich des Themas anzunehmen und liess es in den Bericht über die Klima- und Energiepolitik des Kantons Luzern einfliessen. Nur dürfte es bis voraussichtlich im Januar 2022 dauern, bis dieser Bericht im Kantonsrat beraten wird. CVP-Kantonsrätin Yvonne Hunkeler fragte darum im Herbst 2020 nach, ob die Regierung die Ökologisierung der Fahrzeugsteuer nicht vorziehen könnte. Die Antwort lautete Nein, worauf der Kantonsrat die Regierung an der Session vom 25. Januar 2021 deutlich aufforderte, das Projekt umgehend zu starten. Hunkeler machte darauf mit einer Motion zusätzlich Druck – mit Erfolg, wie sich jetzt zeigt.

Arbeitsgruppe hat bereits Arbeit aufgenommen

Der Regierungsrat empfiehlt dem Parlament, die Motion erheblich zu erklären. Eine entsprechende Arbeitsgruppe hat im April 2021 bereits ihre Arbeit aufgenommen. Sie wird einen Vorschlag ausarbeiten, wie das Gesetz über die Verkehrsabgaben und den Vollzug des eidgenössischen Strassenverkehrsrechtes angepasst werden kann. In der Gruppe sind das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (Dienststelle Umwelt und Energie) und das Justiz- und Sicherheitsdepartement (Strassenverkehrsamt, Rechtsdienst) vertreten, schreibt der Regierungsrat.

Die Arbeitsgruppe wird mehrere Varianten prüfen. Darunter fällt auch jene, die in der Klimastrategie umrissen ist. «Dort ist als Massnahme für den motorisierten Individualverkehr vorgesehen, die Motorfahrzeugsteuer für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge ökologisch auszugestalten und ein Bonus-/Malus-System einzuführen. Der Ertrag soll dabei langfristig gesichert sein», so der Regierungsrat. In der Klimastrategie ist eine Umsetzung auf das Jahr 2026 vorgesehen.

Yvonne Hunkeler forderte mit ihrer Motion auch, dass die verschiedenen Interessenverbände frühzeitig in den Prozess eingebunden werden. Diese Forderung «werden wir in jedem Fall umsetzen», so der Regierungsrat. Auch werde ein Vernehmlassungsverfahren zum Gesetzesentwurf durchgeführt.

Auch Bevölkerung will ökologische Steuerkriterien

Die Grosswanger Politikerin sagt über die positive Stellungnahme der Regierung: «Es ist sehr erfreulich, dass sich der erhöhte Druck ausbezahlt hat und sich der Regierungsrat unabhängig des Klimaberichts um die Ökologisierung der Fahrzeugsteuern kümmern will.» Geholfen haben dürften laut Hunkeler auch die letzte Woche präsentierten Ergebnisse aus der Bevölkerungsbefragung über die kantonale Finanz- und Steuerpolitik. Demnach erachten 60 Prozent Steuern nach ökologischen Kriterien als sinnvoll.

Mit Blick auf die bisher erfolglosen Versuche, die Motorfahrzeugsteuern zu ökologisieren, ist Yvonne Hunkeler jetzt viel optimistischer. Mittlerweile würde sich auch bei den Parteien mit Ausnahme der SVP jeweils eine Mehrheit für dieses Thema aussprechen. «Und es gibt in anderen Kantonen bereits Modelle, die wir für eine Adaption in Luzern genau anschauen können.» Hunkeler schätzt, dass im ersten Halbjahr 2022 ein Gesetzesentwurf vorliegen könne. Und sie will die Regierung ermuntern, auch andere erfolgversprechende Massnahmen aus der Klimastrategie herauszulösen und separat voranzutreiben. Beispiele könnten der Klimafonds oder Massnahmen aus dem Gebäudebereich sein.