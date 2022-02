Klimastrategie Luzerner Bauernpolitiker liegen sich in den Haaren Die Landwirtschaftsvertreterinnen und -vertreter von SVP, FDP und Mitte im Kantonsrat befinden sich bereits im Wahlkampfmodus. Streitpunkt ist die Reduktion der Tierbestände. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Die SVP habe sich bei der Beratung des Klimaberichts am 24. und 25. Januar im Luzerner Kantonsrat «als einzige Partei für eine produzierende Landwirtschaft eingesetzt». In einem Leserbrief meint Willi Knecht, SVP-Kantonsrat und Landwirt mit Nebenjob als Busfahrer aus Geiss, damit das einstimmige Nein seiner Fraktion zu einer Massnahme der Regierung. Diese schlug die «Entwicklung und Umsetzung eines Programms zur Emissionsbegrenzung durch die Reduktion der Tierhaltung» vor. Dies könne durch extensivere Produktionsformen wie Biolandbau oder die Förderung von Spezialkulturen wie Obst-, Wein- und Gemüsebau erreicht werden. Darauf sei zu verzichten, verlangte Sandra Meyer-Huwyler, SVP-Mitglied und Bäuerin aus Hitzkirch. Allerdings erfolglos: Ihr Antrag wurde mit 71 Nein- zu 28 Ja-Stimmen abgelehnt.

Die Darstellung von Knecht sorgt nun bei bäuerlichen Parlamentariern von Mitte und FDP für Empörung. In einem ausführlichen Communiqué grenzen sie sich von ihren Berufskollegen rechts der politischen Mitte ab und verlangen eine Klarstellung. Wer glaube, die Landwirtschaft könne bei der Frage der klimaschädlichen Emissionen wegschauen, während Hauseigentümerinnen und -eigentümer ihre Heizungen ersetzen müssen oder Benzinautos stärker belastet werden, verkenne den Willen der Bevölkerung. Die Klima- und auch die Landwirtschaftspolitik seien komplex, weshalb es eine «ganzheitliche und differenzierte Betrachtung» brauche, teilen die beiden Parteien gemeinsam mit.

Andere Haltung – trotz gleichem Abstimmungsverhalten

Die Reaktion von Mitte und FDP erstaunt, denn die Haltung ihrer bäuerlichen Vertretungen unterscheidet sich gegenüber jener der SVP-Bauernlobby bei der strittigen Frage des Tierabbaus nicht. Diesen Schluss lässt jedenfalls das Abstimmungsverhalten im Kantonsrat zu: Sämtliche anwesenden Landwirte von Mitte und FDP hiessen den Antrag der SVP, auf ein Programm zum Abbau von Tieren sei zu verzichten, gut.

Das gilt auch für FDP-Mann Martin Birrer und Mitte-Vertreter Hanspeter Bucheli, Landwirte aus Emmen und Ruswil. Hätten sie gegen die Forderung der SVP gestimmt, wäre dies in landwirtschaftlichen Kreisen schlecht angekommen – trotz dem von der SVP aus dem Zusammenhang gerissenen Antrag, betonen sie. Und legen Wert auf die Feststellung, die Regierung meine mit ihrer Massnahme eben eine Überprüfung der Tierbestände und gehe nicht per se von einem Abbau aus. Dagegen könne man sich auch als Bauer nicht ernsthaft wehren.

Zudem müsste ein allfälliger Abbau im Gleichklang mit einer Reduktion des Fleischkonsums vonstattengehen – und erst noch ohne Reduktion des Selbstversorgungsgrads. «Die Landwirtschaft kann nicht einfach überall Nein sagen, wie das die SVP tut», sagt Birrer. Der Klimabericht lasse den Bauern auch einigen Spielraum. Und den gebe es: «Wir haben ein grosses Potenzial für den Einbau von Fotovoltaikanlagen, und mit der Abdeckung von Güllesilos können wir die Ammoniakemissionen reduzieren.»

«Konnten Wahlpropaganda nicht einfach stehen lassen»

Bucheli bläst ins gleiche Horn. Er räumt aber auch ein, die differenzierte Haltung der Landwirte aus Mitte- und FDP-Kreisen in der Frage des Tierabbaus sei «der Öffentlichkeit schwieriger zu vermitteln als ein einfaches Nein». Dass in seiner Fraktion «nur» Bauern für das Ansinnen der SVP gestimmt haben, gelte es zu akzeptieren. Weil der Antrag der Volkspartei erst nach den Fraktionssitzungen von Mitte und FDP eingereicht worden sei, habe er jedoch gar nicht mehr fundiert diskutiert werden können.

Für Birrer ist der Leserbrief von Knecht «Wahlpropaganda, die wir nicht einfach stehen lassen konnten». Auch FDP und Mitte würden sich für den Erhalt der Tierbestände im Kanton Luzern starkmachen. «Wir sagen aber nicht kategorisch Nein, sondern wollen die Regierung bei der Suche nach Lösungen unterstützen.»

Knecht kontert, er habe «wohl einen empfindlichen Nerv bei Mitte und FDP getroffen». Wer ihm vorwerfe, Wahlkampf zu betreiben, müsse sich angesichts der geharnischten Reaktion an der eigenen Nase nehmen. Ein Abrücken von seiner Haltung komme nicht in Frage, so der Präsident der etwa 20-köpfigen Landwirtschaftskommission der SVP-Kantonalpartei: «Die Tierhaltung generiert im Kanton Luzern eine sehr hohe Wertschöpfung. Ein Abbau von Tieren macht keinen Sinn. Letztlich soll der Markt entscheiden.»

