Klimastrategie: Das will der Luzerner Kantonsrat erreichen

Klimastrategie Luzerner Kantonsrat will Ladestationen in Mehrfamilienhäusern und grünere Schulhausplätze Der Luzerner Kantonsrat feilt an der Klimastrategie. Er beauftragt die Regierung unter anderem, ein Verbot des Einbaus fossiler Heizungen ab 2025 zu prüfen. Dafür sollen Elektroautos stärker gefördert werden. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 25.01.2022, 18.16 Uhr

Seine Motion wurde erheblich erklärt: FDP-Kantonsrat Thomas Meier bei einer Ladestation für Elektrofahrzeuge. Eveline Beerkircher (Luzern, 27. Oktober 2020)

Beim Planungsbericht Klima und Energie folgte auf den Sonnenschein der Niederschlag: Nach dem Lob bei der Eintrittsdebatte am Montag liess es das Luzerner Kantonsparlament am Dienstag Anpassungswünsche hageln. Nicht weniger als 47 Anträge sind zum Klimabericht eingereicht worden, davon 21 von der Kommission Raumplanung, Umwelt und Energie (Ruek). Ein Antrag aus der Ratsmitte wurde zurückgezogen. Darüber hinaus gingen 26 Vorstösse zum Thema ein. Es war so viel, dass nicht alles beraten werden konnte. Die Debatte muss voraussichtlich im März fortgesetzt werden.