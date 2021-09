Klimastreik 220 Personen demonstrieren in Luzern für mehr Klimaschutz Am internationalen Klimastreiktag haben in verschiedenen Städten entsprechende Aktionen stattgefunden. Auch in Luzern gingen mehrere hundert Personen auf die Strasse. 24.09.2021, 21.28 Uhr

Am Freitag, 24. September, fand ein internationaler Klimastreiktag statt. Weltweit fanden grosse Proteste für mehr Klimaschutz und mehr Klimagerechtigkeit statt. Auch in der Schweiz fanden in mehreren Städten Aktionen statt, so versammelten sich etwa in Bern rund 500 Menschen zur Kundgebung: