Klimawandel Die neue Klima- und Energiestrategie des Kantons Luzerns – netto null bis 2050 soll möglich sein Die Luzerner Regierung präsentiert einen Entwurf des Berichts zur kantonalen Klima- und Energiepolitik. Dieser geht nun in eine breite Vernehmlassung – die Klimapolitik soll auch neue Chancen bringen. 11.01.2021, 09.35 Uhr

Die Luzerner Bevölkerung müsse sich auf schneeärmere Winter einstellen, schreibt der Kanton in einer Mitteilung zur Klima- und Energiestrategie. Symbolbild: Leserin Margrith Imhof-Röthlin (7. Januar 2021)

(pl) Die Auswirkungen des durch den Menschen verursachten Klimawandels sind für uns alle bereits heute deutlich spürbar, schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Die Luzerner Bevölkerung müsse sich künftig vermehrt auf trockenere Sommer, mehr Hitzetage, heftigere Niederschläge und schneeärmere Winter einstellen.



An der Klima-Sondersession vom 24. Juni 2019 hat der Luzerner Kantonsrat der Regierung den Auftrag erteilt, einen Planungsbericht über die kantonale Klima- und Energiepolitik zu erstellen. Nun geht der Entwurf dieses Berichts in eine breite Vernehmlassung, wie der Kanton mitteilt. Der Planungsbericht zeigt auf, mit welchen Stossrichtungen und Massnahmen der Kanton die Ziele zum Schutz des Klimas und zur Anpassung an den Klimawandel in den nächsten Jahren koordiniert angehen will. Das vom Luzerner Kantonsrat festgelegte Ziel «Netto null Treibhausgasemissionen bis 2050» könne erreicht werden. Dieses Ziel werde in Übereinstimmung mit der Zielsetzung des Bundes und des Klimaabkommens von Paris verfolgt.

Neue Chancen durch den Klimaschutz

Die Luzerner Klimapolitik beinhaltet Anpassungsmassnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern. So sollen beispielsweise im Verkehrsbereich, bei den Gebäuden sowie in der Industrie im Kanton Luzern bis 2050 keine Treibhausgase mehr ausgestossen werden – dies setzt die Nutzung von technischen Möglichkeiten voraus. Im Bereich der Landwirtschaft wird eine Senkung um die Hälfte und im Bereich der Abfallverbrennung eine Senkung um einen Viertel der heutigen Treibhausgasemissionen auf Kantonsgebiet angestrebt, schreibt der Kanton weiter. Die verbleibenden Emissionen müssen mit Hilfe von technischen Instrumenten kompensiert werden. Auch Massnahmen im Bereich der Bildung, der Kommunikation und der Zusammenarbeit mit anderen Kantonen und Dritten sollen dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen.



Die Regierung setzt in ihrer Strategie auf die Innovationskraft der Unternehmen, auf Fördermassnahmen und erlässt wo notwendig Vorschriften. «Wenn wir mutig und entschlossen handeln, sind mit den Massnahmen zum Klimaschutz mehr Chancen als Risiken verbunden, insbesondere für die Luzerner Wirtschaft», lässt sich Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter zitieren.

Mitsprache mittels Online-Tool

Das Vernehmlassungsverfahren zum Planungsbericht Klima und Energie startet heute und dauert noch bis am 7. Mai 2021. Interessierte Personen, Organisationen und Behörden können sich über ein Online-Tool zum Entwurf des Planungsbericht äussern.

Alle Informationen zum Vernehmlassungsverfahren sind unter https://klima. lu. ch/mitwirkung aufgeschaltet.