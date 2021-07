Luzern: Grüne wollen Hitze mit mehr Bäumen reduzieren

Klimawandel Tropennächte und heisse Tage: Grüne wollen Hitze in Städten und Dörfern mit mehr Bäumen reduzieren In dicht besiedelten Gebieten staut sich die Hitze im Sommer oft stark – und treibt die Temperaturen in die Höhe. Nun verlangen die Grünen, mehr Bäume zu pflanzen. Das lässt sich allerdings nur mit Gesetzesänderungen realisieren. Lukas Nussbaumer 23.07.2021, 05.00 Uhr

Baumallee in der Tribschenstadt.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 22. Juli 2021)

Auch wenn dieses Jahr die Hundstage und Tropennächte noch weitgehend auf sich warten lassen – wir alle wissen, wie belastend diese Phänomene sein können. Besonders gut spürbar ist die Hitze in Stadtzentren, wo die Temperatur in Nächten um bis zu sieben Grad höher liegen kann als in der Peripherie. Grund sind sich aufheizende Strassen, Plätze und Gebäude, welche die gespeicherte Wärme in der Nacht wieder abgeben. Verstärkt wird dieser als Hitze- oder Wärmeinseln bezeichnete Effekt noch durch Bauten, die durchströmende, abkühlende Luft blockieren.

Wie im Klimabericht des Kantons Luzern beschriebene Modelle zeigen, wird die Zahl der Tage mit Temperaturen von über 30 Grad und jene der Nächte mit Werten von mehr als 20 Grad künftig stark ansteigen. Ohne ernsthafte Massnahmen gegen den Klimawandel sollen in etwas mehr als 60 Jahren 35 Hitzetage und 14 Tropennächte registriert werden (siehe Grafik).

Unter Bäumen ist es spürbar kühler als im Freien

Judith Schmutz, Kantonsrätin der Fraktion der Grünen und Jungen Grünen aus Rain, will nun dafür sorgen, dass dieses Szenario nicht eintrifft. Ihr Rezept ist eines, das sich weltweit millionenfach bewährt: mehr Bäume pflanzen. Diese – insbesondere grosskronige Laubbäume – kühlen nämlich nicht nur durch die Beschattung, sondern auch durch ihre Verdunstungsleistung. Messungen im Kanton Zürich zeigen dies eindrücklich auf: Auf Kiesplätzen wurden ohne schattenspendende Bäume 45 Grad gemessen, unter den Bäumen nur 31 Grad. Auch die Zahl der Tropennächte liegt in Quartieren mit Bäumen tiefer als in solchen ohne oder mit wenig Grünanteil.

In Bäume investieren will künftig auch die Stadt Luzern: 430'000 Franken in zehn Jahren, wie das Stadtparlament Ende November mit seinem Ja zur vom Stadtrat vorgelegten Klimaanpassungsstrategie beschlossen hat. Bei Kosten von etwa 1500 Franken pro neuen Baum wären das gegen 300 neue Bäume. Insgesamt will die Stadt Luzern 3,5 Millionen Franken ausgeben – neben der Pflanzung von Bäumen auch für hellere Strassenbeläge, für Massnahmen zu einer besseren Durchlüftung von Quartieren oder für die Begrünung von Dächern und Fassaden.

Grenzabstände anpassen und Unterbauungsziffer ermöglichen



So einfach ist das Pflanzen von Bäumen in Städten und Dörfern heute jedoch nicht – oft schlicht mangels Platz, manchmal aber auch aus rechtlichen Gründen. Schliesslich müssen Grenzabstände eingehalten werden, und auf vielen Flächen machen Pflanzungen keinen Sinn, weil sie unterbaut sind und der Raum für Baumwurzeln damit begrenzt ist. Zumindest teilweise lockern lassen sich diese Einschränkungen mit Gesetzesanpassungen, schlägt Judith Schmutz in ihrer eben eingereichten Motion vor. Das Problem mit den grossen Abständen wäre ihrer Ansicht nach mit einer Änderung des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch zu lösen, das mit den fehlenden unterirdischen Freiflächen mit einer Überarbeitung des Planungs- und Baugesetzes, in dem den Gemeinden die Einführung einer Unterbauungsziffer ermöglicht wird.

Das Rad neu erfinden müsste der Kanton Luzern dabei nicht, sagt das Mitglied der kantonsrätlichen Kommission für Verkehr und Bau. Sie habe sich in ihrem Vorstoss auf den Kanton Zürich gestützt, der sein Planungs- und Baugesetz mit den gleichen Zielen wie sie anpassen will. Die Vorlage der Zürcher Regierung befindet sich noch bis Ende August in der Vernehmlassung. Zurückgeht sie auf vom Kantonsrat überwiesene Vorstösse der Grünen, der SP und der Grünliberalen, die teils auch von der CVP unterstützt wurden.

Gesetzgebung soll auf dicht besiedelte Gebiete fokussieren

Im Luzerner Kantonsrat, weiss die 24-jährige grüne Politikerin, wird es ihre Motion «nicht einfach haben. Schliesslich handelt es sich um zusätzliche Einschränkungen beim Bauen». Sie hoffe aber auf die Unterstützung der GLP und auf den Support von CVP-Mitgliedern aus der dicht besiedelten Stadt und Agglomeration Luzern. Auf diese Gebiete solle sich die kantonale Gesetzgebung nämlich fokussieren, verlangt die 2019 gewählte Schmutz.

Einzelner Baum im Tribschenquartier. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 22. Juli 2021)

Fokussiert hat sich 2000 auch die Stadt Bern – auf den Schutz alter, grosser und damit viel schattenspendender Bäume. Das Stimmvolk hiess damals ein Baumschutzreglement gut, welches das Fällen von Bäumen auf privatem und öffentlichem Gebiet deutlich erschwert. So sind in der Innenstadt seither Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 30 Zentimetern geschützt, in den anderen Gebieten ab einem Umfang von 80 Zentimetern. Damit ist der Baumbestand in Bern im Gegensatz zu anderen Städten auch auf privaten Arealen stabil.

Grüne Dächer und Fassaden – sowie Holz- statt Metallbänke



Die Temperaturen in grösseren, dicht bebauten Städten und Dörfern lassen sich jedoch nicht allein mit der Pflanzung von mehr sowie dem Schutz von bestehenden Bäumen senken. Auch neuartige Strassenbeläge, die sich weniger stark aufheizen, matt-helle und begrünte Dächer und Fassaden sowie generell mehr Grün- und damit weniger versiegelte Flächen hätten einen positiven Einfluss auf das Klima, weiss Judith Schmutz. «Selbst Holz- statt Metallbänke tragen etwas dazu bei.»

Das Ausschöpfen sämtlicher Möglichkeiten sei auch dringend nötig, mahnt das Vorstandsmitglied des WWF Luzern: «Bis neu gepflanzte Bäume ihre volle Wirkung entfalten, dauert es Jahrzehnte.»