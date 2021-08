Klimawandel Energiestrategie der Stadt Luzern: Experte hegt Zweifel an der rechtlichen Umsetzbarkeit Die Stadt Luzern hat eine ambitionierte Klima- und Energiestrategie vorgelegt. Mehrere Massnahmen daraus kann die Stadt aber gar nicht selber verfügen, sagt der emeritierte Rechtsprofessor Paul Richli. Simon Mathis 26.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier ging es um den kantonalen Klimabericht: Demonstranten des Klimastreiks Luzern protestieren vor dem Regierungsgebäude. Bild: Urs Flüeler (Luzern, 7. Mai 2021)

Kürzlich hat die Stadt Luzern ihre Klima- und Energiestrategie vorgestellt. Der Stadtrat betont, bewusst an die «Grenzen seines rechtlichen Handlungsspielraums» zu gehen, da das Thema relevant und dringlich sei. Wir haben mit dem emeritierten Luzerner Rechtsprofessor Paul Richli gesprochen; er hegt bei einzelnen Massnahmen Zweifel über ihre rechtliche Zulässigkeit und Umsetzbarkeit.

Paul Richli, emeritierter Rechtsprofessor und ehemaliger Rektor der Universität Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 18. Juli 2016)

Der Stadtrat will, dass bis 2040 alle Autos, die «in der Stadt Luzern immatrikuliert» sind, elektrisch oder mit erneuerbarem Treibstoff angetrieben werden. Das Ziel soll im städtischen Energiereglement festgeschrieben werden.

Doch immatrikuliert werden Autos grundsätzlich beim Kanton, nicht bei der Stadt. Paul Richli sagt denn auch, es fehle an Rechtsgrundlagen im Energierecht des Bundes und des Kantons, die eine solche Einschränkung abdecken könnten. Die Umsetzung hänge demnach davon ab, ob Bund und Kanton entsprechende Grundlagen schaffen werden.

Die Stadt betont, dass es sich nicht um eine Massnahme, sondern um eine langfristige Zielsetzung handelt. Sie räumt ein, dass «ihre Einflussmöglichkeit zur Erreichung dieses Zieles zurzeit eher klein» sei. Dennoch wolle sich der Stadtrat «auf strategischer Ebene und mit indirekt wirkenden Massnahmen» dafür einsetzen, schreibt Gregor Schmid, Leiter Umweltschutz. Das findet Richli durchaus legitim: «Natürlich kann die Stadt Zielsetzungen beschliessen, die heute aus rechtlichen Gründen noch nicht verwirklicht werden können, aber deren Umsetzung rechtlich künftig zulässig sein kann.» Man müsse sich einfach bewusst sein, welche Hürden bestehen.

Verkehr am Schwanenplatz. Wird es künftig noch benzinbetriebene Autos in der Stadt Luzern geben? Bild: Boris Bürgisser (27. März 2019)

Rund 8000 Parkplätze auf privatem Grund will der Stadtrat bis 2040 aufheben. Dabei handelt es sich um Parkplätze, die vor längerer Zeit erstellt wurden, gemäss heutigem Parkplatzreglement aber nicht mehr bewilligungsfähig wären. Das aktuelle Reglement soll daher auf bestehende Parkplätze ausgeweitet werden. «Das geht nicht so einfach», mahnt Paul Richli. «Dies schon aufgrund des kantonalen Strassengesetzes.» Zwar gebe es eine Bestimmung, die bei Neubauten gewisse Beschränkungen zulasse, aber nicht bei bestehenden Bauten. Selbst bei Neubauten sei nicht eindeutig, ob nationale und globale Klimaziele eine Beschränkung zulassen würden. Sollten tatsächlich Aufhebungen von Privatparkplätzen geplant sein, müsse man überdies prüfen, ob es sich um materielle Enteignungen handle, die entschädigungspflichtig wären.

Zudem stellten sich Anschlussfragen, die ebenfalls rechtlich relevant seien. Nämlich: Was geschieht mit den Autos, sobald die Parkplätze aufgehoben sind? Würde das auf ein Autoverbot für die Betroffenen hinauslaufen? Richli:

«Den Leuten den Besitz eines Autos zu verbieten, wäre absolut unzulässig.»

Öffentliche Parkplätze an der Sempacherstrasse.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Mai 2014)

Bei der Parkplatz-Frage handelt es sich laut Gregor Schmid «vorerst um einen Grundsatzentscheid». Der Stadtrat sei sich allerdings bewusst, dass eine Aufhebung altrechtlich bewilligter Parkplätze eine Grundlage im städtischen Parkplatzreglement brauche. Diese müsse erst noch geschaffen werden. Die Frage nach einer allfälligen Entschädigungspflicht sei daher noch offen.

Das revidierte Parkplatzreglement sehe allerdings neu vor, dass überzählige oder ungenutzte Parkplätze im Sinne von Dienstbarkeiten an Bewohner oder Unternehmen im Umkreis von 300 Metern abgetreten werden können. «In solchen Fällen stellt sich die Frage der materiellen Enteignung nicht», so Schmid. Er weist zudem darauf hin, dass es heute in der Stadt immerhin 51'000 privat genutzte Parkplätze gebe, was die Zahl 8000 relativiere.

«Der Stadtrat ist der Meinung, dass das Parkplatzangebot in der Stadt Luzern auch zukünftig ausreicht, um die Autos der Bewohnerinnen, Bewohner und Firmen abzustellen.»

Gregor Schmid, Leiter Umweltschutz Stadt Luzern.

Der Stadtrat will die meisten der rund 6000 fossilen Heizungen in der Stadt stilllegen. Instrument dafür soll die Bau- und Zonenordnung werden: So sollen einzelne Zonen definiert werden, in denen keine fossilen Heizungen mehr betrieben werden dürfen. Ein generelles Verbot sei nicht durchsetzbar, so die Stadt. Dem stimmt Richli zu. Das kantonale Recht sehe eine «eigenverantwortliche Prüfung» der Heizungen im Fall ihrer Erneuerung vor. Das heisst: Eigentümer von Wohnbauten seien lediglich dazu verpflichtet, mindestens 10 Prozent erneuerbare Energie einzusetzen.

Die Stadt beruft sich auf Paragraf 9 im kantonalen Energiegesetz. Dieser besagt, dass Gemeinden in einzelnen Gebieten strengere Vorschriften erlassen können als der Kanton. Diesen Spielraum wolle der Stadtrat ausnutzen, so Schmid. Das sei durchaus möglich, findet auch Richli. Jedoch sei unklar, welche Voraussetzungen für die Bestimmung der Gebiete gelten und ob Verschärfungen bis zu Verboten gehen könnten.

Richli: «Wenn ein allgemeines Verbot nicht durchsetzbar ist, stellt sich die Frage, ob die Stadt für ein Verbot einzelne Gebiete aussondern darf, in denen das Verbot gilt. Zumindest ist zweifelhaft, ob dies unter dem Aspekt der rechtsgleichen Behandlung begründbar ist.» Allerdings hat die Stadt bereits ein Kriterium für die Verbotszonen: Fossile Heizungen sollen nur dort verboten werden, wo Alternativen einfach verfügbar sind. Das mache ein Verbot aus Sicht der Stadt rechtlich zulässig.

Die Stadt plant, nicht-erneuerbaren Strom zu verbieten. Um dies durchzusetzen, will sie von Strombezügerinnen und -bezügern wissen, woher ihr Strom herkommt. Ist das mit dem Datenschutz vereinbar? Gregor Schmid erachtet es als «rechtlich machbar». Er verweist auf den Kanton Basel-Stadt, wo eine vergleichbare Rechtsgrundlage seit Jahren gilt. Auch hier will sich die Stadt in einem ersten Schritt beim Kanton dafür einsetzen, dass kantonsweit entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden.

EWL-Geschäftsführer Patrik Rust. Bild: Pius Amrein (12. August 2021)

Der Energieversorger EWL plädiert dafür, das Netto-Null-Ziel erst für 2045 anzupeilen und nicht wie vom Stadtrat gewünscht schon 2040. Es stellt sich also die Frage, inwiefern die Stadt als EWL-Besitzerin Druck auf Verwaltungsrat und Geschäftsleitung ausüben kann. Paul Richli erläutert: «Die übergeordneten, normativen Vorgaben eines Unternehmens können in der Eignerstrategie festgehalten werden. Darin geht es explizit um unternehmerische, politische, soziale und ökologische Ziele.»

Ob in der Eignerstrategie konkrete Zahlen und Zielwerte festgeschrieben werden können, ist laut Richli offen: «Der Detaillierungsgrad ist nicht vorgegeben. Jedenfalls muss dem Unternehmen ein gewisser Gestaltungsspielraum belassen werden.» Es gelte: Je enger die Eignerstrategie, desto unattraktiver die leitende Funktion im Unternehmen. Die Verantwortlichen seien dazu verpflichtet, die Eigner frühzeitig zu informieren, wenn sie einen Richtwert – zum Beispiel Netto-Null 2040 – nicht erreichen können. Dann sei es an der Stadt zu entscheiden, ob die Leitungspersonen dafür verantwortlich und gegebenenfalls noch tragbar seien.

Angenommen, die Stadt erreicht das Netto-Null-Ziel innert der festgesetzten Frist nicht: Laut Paul Richli gäbe es in diesem Szenario für niemanden eine Möglichkeit, das Ziel einzuklagen. «Gerichte können keine politischen Massnahmen durchsetzen», hält er fest.

«Es wäre weder das erste noch das letzte Mal, dass eine Bestimmung nicht eingehalten wird. Wenn der politische Wille fehlt oder die Ansprüche an der Realität scheitern, kann auch die Justiz nichts machen.»

Im besten Falle könne sie «Appelle zum staatlichen Handeln» aussprechen, so Richli.

Rechtsexperte Paul Richli steht grundsätzlich positiv zum Anliegen der Stadt Luzern, eine eigenständige und griffige Energiestrategie zu entwickeln. Allerdings hält er fest, dass die Stadt nicht einfach Kanton und Bund übergehen könne. Einzelne der angedachten Massnahmen seien nicht auf kommunaler Ebene umsetzbar, sondern würden eine Gesetzesanpassung mindestens auf kantonaler Ebene voraussetzen.

«Diesbezüglich aber ist davon auszugehen, dass die Landschaft kaum gleich weit gehen will wie die Stadt Luzern und es entsprechende Revisionen an der Urne schwer haben werden.»

Die Stadt sieht die Ausgangslage optimistischer. Nur eine einzige der insgesamt 32 Massnahmen sei nicht direkt auf kommunaler Ebene umsetzbar: das verursachergerechte Mobility-Pricing mit verbrauchs- und emissionsabhängigen Zufahrtsbeschränkungen. Für entsprechende Regelungen wolle sich der Stadtrat bei Kanton und Bund einsetzen.