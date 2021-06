Klimawandel Trotz Nein zum CO2-Gesetz: Stadt Luzern und EWL halten an ihren Klimazielen fest Der vollständige Umstieg auf erneuerbare Energien soll auch ohne neues Gesetz vollzogen werden. Doch der Weg dorthin wird anspruchsvoller und vielleicht auch teurer. Stefan Dähler 14.06.2021, 17.50 Uhr

Das Nein zum CO 2 -Gesetz betrifft auch die Stadt Luzern. Sie erarbeitet derzeit einen eigenen Planungsbericht in Sachen Klimaschutz und Energie. Parallel plant die stadteigene Energie Wasser Luzern AG (EWL) den vollständigen Umstieg auf erneuerbare Energien. Dies aufgrund im Stadtparlament überwiesener Motionen: So forderten etwa SP/Grüne den kompletten Ersatz von Erdgas durch erneuerbare Energien – bis wann, ist noch offen – und die GLP forderte die Senkung des CO 2 -Ausstosses bis 2030 auf «netto null» pro Einwohner.

Erdgas soll in der Stadt Luzern künftig nicht mehr zum Zug kommen. Symbolbild: Keystone/Thomas Kienzle

Die Vorstösse wurden überwiesen, bevor das nationale Parlament das CO 2 -Gesetz verabschiedete. Das Nein hat nun auch keine direkten Folgen auf die Ziele und Massnahmen des städtischen Berichts, wie Gregor Schmid, Leiter Umweltschutz Stadt Luzern, sagt. «Wir werden den Bericht punktuell anpassen müssen, eine grössere Überarbeitung ist aber nicht nötig.» Es sei nach wie vor geplant, dass dieser im Herbst in den Grossen Stadtrat kommt.

Stadt und EWL hätten wohl vom Klimafonds profitieren können

Zum Inhalt des Berichts macht Schmid noch keine Aussagen. Grundsätzlich könne die Stadt unabhängig vom CO 2 -Gesetz Massnahmen ergreifen. Dieses hätte aber helfen können, die städtischen Ziele zu erreichen; insbesondere dank des Klimafonds zur Finanzierung klimafreundlicher Projekte. Einnahmen aus diesem Fonds habe man im Bericht jedoch keine einkalkuliert, sagt Schmid. «Die Detailinformationen lagen ja noch nicht vor. Es war noch unsicher, wo überall dieser Fonds zum Zug gekommen wäre.» Nichtsdestotrotz könnte das Nein zum Gesetz für die Stadt längerfristig finanzielle Folgen haben. «Das hängt nun davon ab, welche Massnahmen auf Bundesebene als Ersatz für das abgelehnte CO 2 -Gesetz mehrheitsfähig sein werden.»

EWL schreibt, dass man am vollständigen Umstieg auf erneuerbare Energien festhalte. Das Nein zum CO 2 -Gesetz bedeute aber, «dass der Preisunterschied zwischen erneuerbarer und fossiler Energie weiterhin bestehen bleibt». Ohne Lenkungsabgaben auf fossile und Fördergelder für erneuerbare Energien fehle nun «ein wesentlicher Treiber». Daher seien die Rahmenbedingungen von Kanton und Stadt nun noch wichtiger; insbesondere, wenn das Ziel der klimaneutralen Wärme- und Stromversorgung vor 2050 erreicht werden soll. Für EWL ist die Umstellung eine grosse Herausforderung. Das Unternehmen hat zwar schon viel in die Energiewende investiert, doch Gas stellt nach wie vor das grösste Geschäftsfeld dar. Grob geschätzt rechnet man mit Investitionskosten von 1,1 Milliarden Franken für die Umstellung.

Hoffnung auf Massnahmen des Bundes besteht weiterhin

Die städtischen Parteien, die die Vorstösse damals eingereicht haben, können sich noch nicht konkret zu den Auswirkungen der Abstimmung auf die städtische Klimapolitik äussern. SP-Fraktionschef Simon Roth verweist darauf, dass das Stadtparlament die entsprechenden Motionen bereits überwiesen hatte, bevor der Inhalt des CO 2 -Gesetzes bekannt war. «Ausserdem hat die Stadtbevölkerung dem Gesetz zugestimmt, daher ist die Legitimation da, auf städtischer Ebene zu handeln. Finanziell dürfte das Scheitern des Gesetzes aber Folgen haben», so Roth. Daher sei zu hoffen, dass zumindest einige Massnahmen davon doch noch möglichst bald umgesetzt werden.

Auch Christian Hochstrasser, Fraktionschef der Grünen, betont, dass sich politisch mit der Abstimmung nichts an den Zielen der Stadt ändere. «Für uns ist klar, dass nun jetzt erst recht klimapolitisch wirksame Massnahmen auf kommunaler Ebene ausgearbeitet und beschlossen werden sollten.» GLP-Fraktionschef Jules Gut sagt: «Am Ende werden sicher die Kosten eine grosse Rolle spielen.» Er fügt an: «Die Lehre aus den Abstimmungen ist aber, dass wir möglichst alle mitnehmen und den komplexen Sachverhalt der Bevölkerung gut vermitteln müssen. Doch ich bin zuversichtlich, dass das gelingt.»