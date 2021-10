Für KMU in Luzern gibt es kostenlose Beratungen in Umweltfragen

Klimawandel Wie umweltfreundlich ist Ihr Arbeitgeber? Berater geben Luzerner KMU Gratis-Tipps vom Parkplatz bis zum Kaffee Seit zwei Jahren können sich KMU in der Stadt Luzern kostenlos zu Umweltfragen beraten lassen. Dabei geht es um weit mehr als Heizungen und Fenster, wie ein Augenschein im Heim im Bergli zeigt. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Rinaldo Keiser, Leiter des Heims im Bergli (links) und Umweltberater Christian Frank, auf dem begrünten Dach der Cafeteria. Dominik Wunderli (Luzern, 7. September 2021)

Betagt, aber gut im Schuss präsentiert sich das Heim im Bergli an einem sonnigen Dienstagnachmittag, als Rinaldo Keiser aus dem 1902 erbauten Haus im Villenstil tritt. Keiser leitet das private Alters- und Pflegeheim mit 53 Zimmern oberhalb des Luzerner Bruchquartiers. Er begrüsst Christian Frank, einen von vier Beraterinnen und Beratern von Impuls Umwelt. Die Dienstabteilung Umweltschutz der Stadt Luzern bietet seit drei Jahren kostenlose Gespräche für Luzerner KMU an, um die städtischen Klima- und Energieziele zu erreichen.

Rund 200 Beratungen gab es bereits in Luzern, das Angebot existiert auch in Horw und unter dem Namen Ecozug im Kanton Zug. Vor Ort erhalten die Unternehmer während einer bis eineinhalb Stunden Tipps, wie sie ihre Umweltbilanz verbessern können. Eine solche Beratung führte Umweltberater Christian Frank letzten Mai auch mit Heimleiter Keiser durch. Die Nachbesprechung erfolgt nun ausnahmsweise nicht per Telefon, sondern nochmals vor Ort.

Älteres Haus hat auch Vorteile

Christian Frank zückt seine Mappe. Darin liegen ein Protokoll des Erstgesprächs und ein Blatt mit vier Beratungsschwerpunkten: Mobilität und Logistik, Energie und Gebäude, Material und Stoffkreisläufe, Information und Qualität. Der Heimleiter führt den Umweltberater über den Besucherparkplatz. «So ein älteres Haus hat aus Umweltsicht auch Vorteile», sagt Frank. Für Angestellte gebe es nur eine beschränkte Zahl an Parkplätzen, ergänzt Rinaldo Keiser. Diese sind in erster Linie jenen vorbehalten, die einen weiteren Weg haben.

Die Plätze sind kostenpflichtig, genauso wie die Besucherparkplätze. Dafür gibt es neben dem Haus überdachte Velostellplätze – inklusive Möglichkeit, das E-Bike aufzuladen. «Dieses Angebot für Mitarbeitende ist genau im Sinn einer umweltfreundlichen Mobilität», schwärmt Frank. Keiser fügt an, dass die Pandemie geholfen habe, Sitzungen vermehrt per Video durchzuführen. Das spare zusätzlich Fahrten.

Fenster noch fast dicht

Auf der Vorderseite fällt der Blick auf die Fenster. Keiser liess 2018 mit einer Wärmebildkamera prüfen, ob sie genügend dicht sind. Heutzutage gebe es sicher bessere Fenster, sagt Frank. Doch sie wurden erst 2006 eingebaut – bei einer Lebensdauer von rund 25 Jahren lohne es sich noch nicht, neue Fenster einzusetzen. Hingegen fragt er bei Keiser nach, ob er sich über den Ersatz der Ölheizung schon Gedanken gemacht habe. «Das habe ich bereits beim Verwaltungsrat eingebracht», antwortet der Heimleiter.

Auf der Rückseite spiegelt sich viel Grün auf den Fenstern. Einheimische Pflanzen umrahmen eine lauschige Terrasse und spriessen auch auf dem neuen Dach des Restaurants. Früher war hier ein Wintergarten. «Bei ganzjähriger Nutzung energetisch ein Albtraum», sagt Umweltberater Frank. Im Sommer brauche es Kühlung und im Winter müsse geheizt werden. 2019 wurde die alte Cafeteria durch einen neuen festen Anbau als Restaurant erweitert. Das stete Klima schätzen auch die Bewohnerinnen und Bewohner, fügt Keiser an. Das begrünte Dach sei zudem für die Bewohner in den obenliegenden Zimmern attraktiver.

Rinaldo Keiser habe bereits in den Vorjahren gute Arbeit geleistet, sagt Frank. Das gelte auch für den 22'000 Liter fassenden Wassertank unter der Gartenterrasse. Das Regenwasser vom Dach kann so für den Teich und die Bewässerung des Gartens benutzt werden. Das geschwungene und um 10 Zentimeter erhöhte Dach des schützenswerten Hauses bietet auch nach der Sanierung Platz für brütende Mauersegler. Der Umweltberater regt nun an, zumindest partiell Solarzellen fürs Dach zu prüfen. Mittlerweile gebe es sogar solche mit einer terrakottafarbenen Folie. Diese Schweizer Erfindung reduziere zwar die Leistung um 15 bis 20 Prozent, passe sich jedoch optisch gut ein und produziere trotzdem in lohnenswertem Ausmass Strom.

Wenn der Koch zur Menu-Sitzung bittet

Diesen Tipp nimmt Keiser gerne auf. Genauso wie jenen zum Kaffee. Der ist laut Frank ein Genussgetränk, welches die Umweltbelastung in die Höhe schiessen lässt. Das Heim im Bergli bietet nun verstärkt auch Tee an, was laut Keiser bei den Bewohnerinnen und Bewohnern sehr gut ankommt. Beim nächsten Einkauf werde zudem Biokaffee berücksichtigt. Schon jetzt achte man auf das Vermeiden von Food Waste. Der Koch halte dreimal im Jahr mit den Bewohnerinnen und Bewohnern eine Menu-Sitzung ab, Nachschlag gibt es nur frisch zubereitet und Reste kann jeder der 75 Angestellten für einen Zweifränkler nach Hause nehmen.

Die Angestellten werden überdies regelmässig über eine eigene Heim-App informiert, die im Januar 2020 eingeführt wurde. «Und dann kam Corona und wir waren alle sehr froh um die App», sagt Keiser. Stolz ist der Heimleiter auch auf eine Lösung, die für die Branche unüblich ist. Statt die Schmutzwäsche in einen anderen Landesteil zu schicken, wird sie in die firmeneigene Wäscherei in die Altstadt gebracht. Das schone die Umwelt und sei dank zusätzlicher externer Kundschaft auch nicht teurer. Ein einziges Auto habe das Heim. «Wir werden es voraussichtlich nächstes Jahr durch ein elektrisches ersetzen.» Für Arztbesuche oder andere Termine mehrheitlich in der Stadt sei dies die richtige Wahl.

Die Frage nach der Pensionskasse

Für den Fototermin betreten die beiden nun das Gebäude. In den Fluren und Zimmern sind mehrheitlich LED-Lampen mit Bewegungsmeldern installiert. Es sind oft kleine Sachen, die eine grosse Wirkung haben, sagt Christian Frank. So habe er einmal einem Garagisten geraten, sich für den Ausstellungsraum eine Zeitschaltuhr zuzulegen, weil sich ab 22 Uhr niemand mehr für Autos interessiere und er Stromkosten sparen könne. Der Garagist gab im Nachfassgespräch an, dass er jetzt auf eine von bisher zwei Reinigungen verzichten könne, weil kaum mehr Spinnen angelockt werden.

Nach dem Fototermin stellt Frank dem Heimleiter noch eine letzte Frage: «Wie steht es um ihre Pensionskasse?» Es gebe nämlich immer mehr Vorsorgewerke mit umweltfreundlichem Portfolio. Keiser nimmt sich vor, mit dem Broker zu telefonieren. Frank überreicht ihm ein Dossier mit den besprochenen Tipps, Links zu weiteren Informationen, Beratungsangeboten und den jeweiligen Fördermitteln ab, und verlässt das Haus, das auch in Sachen Nachhaltigkeit bestens im Schuss ist.

Angebote für KMU unter impulsumwelt.stadtluzern.ch, effizientheizen.stadtluzern.ch und energischoptimieren.stadtluzern.ch. Weitere Informationen: www.umweltberatung-luzern.ch