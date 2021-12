Kloster Eschenbach: Auf Spuren der Goldschmiedekunst

Kloster Eschenbach Dank des Schatzes auf den Spuren der Luzerner Goldschmiedekunst Der ehemalige Luzerner Denkmalpfleger Georg Carlen hat Mess- und Kunstobjekte des Klosters Eschenbach systematisch erfasst. Seine Arbeit gibt einen Einblick in die Geschichte des Konvents. Reto Bieri Jetzt kommentieren 03.12.2021, 18.38 Uhr

Georg Carlen (links) hat die Schätze des Klosters Eschenbach erfasst. Darüber freuen sich Daniela Walker, Chefredaktorin des Jahrbuchs der Historischen Gesellschaft Luzern, sowie Paul Twerenbold, Stiftungsrat Kloster Eschenbach. Bild: Manuela Jans-Koch (Eschenbach, 3. Dezember 2021)

Dass man ins Kloster Eschenbach Zutritt erhält, ist keine Selbstverständlichkeit. Als Mann sowieso nicht – es ist nämlich ein geschlossenes Frauenkloster. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich die Zisterzienserinnen von der Aussenwelt abschotten. Der Empfang durch Äbtissin Ruth Nussbaumer und ihre Mitschwestern ist herzlich. Während der Medienkonferenz fotografiert die Äbtissin mit ihrem Smartphone.

Mit der Zeit gehen und sich öffnen, das muss sich das vor mehr als 700 Jahren gegründete Kloster zwangsläufig. Mittlerweile sind nämlich nur noch acht Schwestern übrig. Die meisten sind betagt, Novizinnen werden keine mehr aufgenommen. Das Ende des ältesten noch aktiven Klosters im Kanton Luzern ist absehbar. Um die Klosteranlage darüber hinaus zu sichern, wurde vor drei Jahren die Stiftung Frauenkloster Eschenbach gegründet. Sie kümmert sich seit Anfang 2019 um die weltlichen Belange.

Um das viele mündliche Wissen der Schwestern zu sichern, hat die Stiftung einerseits ein Buch über die Klostergeschichte in Auftrag gegeben. Andererseits sollen auch die Kulturgüter erfasst werden. Diesen Auftrag hat Georg Carlen während sechs Jahren umgesetzt. Der ehemalige Denkmalpfleger des Kantons Luzern hat 900 Kunstwerke und rund 500 Objekte in einer Datenbank inventarisiert, fotografiert und beschrieben. Er hat seine Resultate im aktuellen Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Luzern veröffentlicht.

Überblick vom Mittelalter bis in die Moderne

Eine Auswahl der bedeutendsten Objekte präsentierte Carlen am Freitag im Kapitelsaal des Klosters Eschenbach. An dessen Wänden sind 19 Vorgängerinnen von Äbtissin Ruth Nussbaumer mit Jahreszahlen und Wappen verzeichnet. Der Eschenbacher Klosterschatz könne sich mengenmässig zwar nicht mit Beständen von Bischofs- oder Stiftskirchen messen, sagte Carlen. Dafür biete er einen interessanten Überblick über die Luzerner Goldschmiedekunst vom Mittelalter bis in die Moderne. Zudem könne man anhand der Objekte gut die Geschichte des Klosters nachzeichnen.

Das älteste und wertvollste Stück ist der sogenannte Stifterkelch aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, ein europaweit einzigartiges Stück. «Eigentlich müsste er Stifterinnenkelch heissen», so Carlen. Denn gestiftet, also geschenkt, wurde er vermutlich von Äbtissin Katharina von Kienberg, deren Familienwappen im Innern des Kelchfusses aufgedruckt ist.

Der 650 Jahre alte Stifterkelch, der älteste Kunstgegenstand im Kloster Eschenbach. Bild: Manuela Jans-Koch (Eschenbach, 3 Dezember 2021)

Solche Aufdrucke sind laut Georg Carlen der Grund, weshalb man die Objekte gut zuordnen kann. Als eine Art Qualitätssiegel haben ihnen früher der Ort, an welchem sie entstanden sind, sowie die Goldschmiedemeister wörtlich den Stempel aufgedrückt.

Im 16. Jahrhundert geriet das als Augustinerinnenorden gegründete Kloster in eine Krise, nur noch drei Schwestern blieben übrig. Die Luzerner Obrigkeit verfügte 1588 die Umwandlung in ein Zisterzienserinnenkloster. Das brachte neuen Aufschwung mit sich. Aus dieser Zeit stammt der Äbtissinnenstab, den Josef Hartmann aus Luzern fertigte. Dieses Geschlecht hat laut Carlen acht Generationen von Goldschmieden hervorgebracht.

Die Hostienmonstranz. Bild: Manuela Jans-Koch (Eschenbach, 3 Dezember 2021)

Eindrücklich ist auch die Hostienmonstranz, die um 1700 in Beromünster angefertigt wurde. Damals erlebte das Kloster eine Blütezeit, rund 70 Schwestern lebten in Eschenbach. Etwa ein Viertel des Klosterschatzes stammt aus dieser Zeit.

Das Ziborium, ein Kelch mit Deckel zur Aufbewahrung von Hostien. Bild: Manuela Jans-Koch (Eschenbach, 3. Dezember 2021)

Die meisten Gegenstände sind übrigens nach wie vor in Gebrauch. So zum Beispiel ein reich verziertes Ziborium von 1901. Dabei handelt es sich um einen Kelch mit abnehmbarem Deckel, der zur Aufbewahrung der geweihten Hostien im Tabernakel dient. Die Monstranz sowie der Äbtissinnenstab hingegen bleiben meist unbenutzt. Aufgrund ihres Alters können die Schwestern nicht mehr an Prozessionen teilnehmen.

Hinweis: «Der Kirchenschatz des Klosters Eschenbach» von Georg Carlen, erschienen im aktuellen Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Luzern (c/o Staatsarchiv Luzern). Als Separatdruck erhältlich im Klosterladen in Eschenbach.

