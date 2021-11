«Klub der jungen Dichter» Jetzt gehts los: Wir starten mit der Publikation der besten Texte Nicht weniger als 5102 jungen Autorinnen und Autoren machten beim diesjährigen Schreibwettbewerb unserer Zeitung mit. Ab Montag, 22. November 2021 publizieren wir täglich zwei der besten Storys. Arno Renggli Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Vier Textanfänge haben wir beim diesjährigen «Klub der jungen Dichter» zur Auswahl vorgegeben. Aus den insgesamt über 5100 Geschichten, die bei uns eingetroffen sind, haben wir in Zusammenarbeit mit Studierenden der pädagogischen Hochschule Luzern 40 Texte ausgesucht, welche nun auf dem Online-Portal unserer Zeitung erscheinen. Jeden Tag gibt es zwei neue Geschichten. Die bereits publizierten können weiterhin auch gelesen werden.

Liebe Leserinnen und Leser: Entscheiden Sie bei der Vergabe des Spezialpreises mit!

Derzeit ermittelt unsere Jury unter dem Präsidium des Luzerner Jugendbuchautors Bruno Blume die Preisträgerinnen und Preisträger in den beiden Kategorien Primar und Oberstufe. Deren Texte werden dann auch noch in der Printzeitung veröffentlicht. Die Ergebnisse und Ranglisten kommunizieren wir in der Woche vor Weihnachten.

Auch dieses Jahr können unsere Leserinnen und Leser um die Vergabe eines Spezialpreises mitvoten. Dieser geht an den Text, der am häufigsten angeklickt worden ist und auf diese Weise am meisten Verbreitung und Zuspruch erfahren hat.

Alle Texte findet man unter www.luzernerzeitung.ch/dichter

