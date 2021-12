Klub der Jungen Dichter Das sind die besten Geschichten im diesjährigen Wettbewerb Die Jury hat entschieden: Lena Stöckli aus Menznau gewinnt beim diesjährigen «Klub der jungen Dichter» in der Kategorie Primar. Und Saskia Christen aus Ennetbürgen siegt in der Kategorie Oberstufe. Arno Renggli, René Meier 18.12.2021, 05.00 Uhr

Vier Autorinnen und zwei Autoren haben die Jury des «Klubs der jungen Dichter» dieses Jahr besonders ausgezeichnet. Es sind Lena Stöckli, Menznau, Neil Ulrich, Inwil und Zoé Stupala, Hünenberg See, in der Kategorie Primar. Sowie Saskia Christen, Ennetbürgen, Moritz Durrer, Rickenbach und Nina Rohrer, Alpnach, in der Kategorie Oberstufe. Weiter unten könnt ihr hören, wie sie ihre Texte selber vorlesen.

Nicht weniger als 5102 Texte haben wir dieses Jahr für den «Klub der jungen Dichter» erhalten. Die 40 besten haben wir in den letzten vier Wochen online publiziert. Sie sind via www.luzernerzeitung.ch/dichter weiterhin zu lesen. Entschieden ist auch das Onlinevoting, bei dem wir die Zugriffe gezählt haben. Am meisten gelesen wurde «Der Bienenstich» (Helena von Wyl, Alpnach). Radio SRF wird Ende Monat eine eigene Auswahl der Texte professionell vertonen und ab 19. Januar 2022 in den SRF Kids Hörspiel-Podcast stellen sowie ab dem 23. Januar im Zambo-Radio ausstrahlen.

Lesen Sie ganz unten auch die schönsten Stilblüten aus dem diesjährigen Wettbewerb.

Die je drei Erstklassierten ihrer Kategorien sprechen ihre prämierten Texte gleich selber vor:

1. Platz Primarstufe – Lena Stöckli aus Menznau

2. Platz Primarstufe – Neil Ulrich aus Inwil

3. Platz Primarstufe – Zoé Stupala aus Hünenberg See

1. Platz Oberstufe – Saskia Christen aus Ennetbürgen

2. Platz Oberstufe – Moritz Durrer aus Rickenbach

3. Platz Oberstufe – Nina Rohrer aus Alpnach

Die Rangliste Kategorie Primar:

1. Lena Stöckli, Menznau

2. Neil Ulrich, Inwil

3. Zoé Stupala, Hünenberg See Ebenfalls publiziert: (in alphabetischer Reihenfolge):

Kim Britschgi, Hünenberg See

Josline Christen, Steinhuserberg

Mia-Lou den Otter, Luzern

Alexa Fischer, Oberkirch

Elisabeth Fischer, Ebikon

Novelie Fux, Buochs

Elyne Hofstetter, Rengg

Laura Sofia Kugele, Stans

Lucy Le Grand, Luzern

Joshua Meier, Büron

Pauline Mogwitz, Altendorf

Matteo Riedi, Udligenswil

Yael Schum, Sursee

Sofia Sordano, Greppen

Johanna Wolf, Udligenswil Kategorie Oberstufe:

1. Saskia Christen, Ennetbürgen

2. Moritz Durrer, Rickenbach

3. Nina Rohrer, Alpnach Ebenfalls publiziert: (in alphabetischer Reihenfolge):

Zita Bachschmid, Beckenried

Alisha Behm, Andermatt

Svenja Egli, Menznau

Olivia Elgass, Beckenried

Seraphine Fähndrich, Rothenburg

Katharina Gwerder, Sarnen

Martina Kiser, Alpnach Dorf

Younes Lenzlinger, Ennetbürgen

Mara Murer, Beckenried

Leon Ottiger, Luzern

Emma Predöhl, Schindellegi

Jana Ruesch, Schüpfheim

Gioia Russi, Altdorf

Eliana Schneider, Cham

Nino Schnellmann, Nuolen

Helena von Wyl, Alpnach

Ida Wieders, Zug

Enya Witzig, Ennetbürgen

Vanessa Zumbühl, Beckenried Spezialpreis für den Text, der online am meisten gelesen worden ist: «Der Bienenstich» von Helena von Wyl, Alpnach