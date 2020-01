Knacknuss Ortsplanung – 21 Luzerner Gemeinden müssen Bauland rückzonen Der Kanton Luzern muss 67 Hektaren Bauland verteilt auf 21 Gemeinden rückzonen. Betroffenen Grundeigentümern drohen Wertverluste und die Chancen auf Entschädigungen stehen schlecht. Janick Wetterwald Aktualisiert 30.01.2020, 16.29 Uhr

Es sei eine hochemotionale und belastende Aufgabe, gewiss kein Wunschjob. So ist der Tenor an der Medieninformation über die Rückzonungsstrategie des Kantons Luzern bei den anwesenden Gemeindevertretern sowie bei Regierungsrat Fabian Peter. Die Exekutiven sind in der Pflicht, den Volkswillen von 2013 durchzusetzen. Damals stimmte gerade auch im Kanton Luzern eine überdurchschnittliche Mehrheit einer Änderung des Raumplanungsgesetzes auf Bundesebene zu.