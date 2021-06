Knappe Finanzen Der Buchrainer Gemeinderat plant eine Steuererhöhung – trotzdem sind weiterhin rote Zahlen vorgesehen Der Steuerfuss soll ab nächstem Jahr von 1,9 auf 1,95 Einheiten steigen. Das würde zwar immer noch nicht für schwarze Zahlen reichen, dafür soll das Budget eher mehrheitsfähig sein als mit einem noch höheren Steuerfuss. Stefan Dähler 22.06.2021, 05.00 Uhr

Die Hauptstrasse in Buchrain. Bild: Pius Amrein (8. Juli 2020)



Bei der Präsentation des Budgets 2021 mit einem Defizit von über einer Million Franken kündigte es der Gemeinderat bereits an: Eine Steuererhöhung steht im Raum. Nun wird es konkret. In der Finanzplanung für 2022 und die Jahre danach, die der Gemeinderat nun in die Vernehmlassung gegeben hat, schlägt er eine Steuerfusserhöhung von 1,9 auf 1,95 Einheiten vor. Eine solche würde Mehreinnahmen von rund 0,5 Millionen Franken einbringen.