Zirkus: «Knie»-Premiere mit Bastian Baker begeistert Luzern

Zirkus «Knie»-Premiere begeistert Luzern Das Programm des Circus Knie ist voller Höhepunkte. Die Performance von Sänger Bastian Baker ist einer davon. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 05.12.2021, 19.14 Uhr

Das Besondere beginnt schon auf dem Spaziergang zum Zirkuszelt: Normalerweise gastiert der Circus Knie im August in Luzern – dann ist es erst nach dem Schlussapplaus dunkel und das Zelt erstrahlt im Lichtermeer. Aber da aktuell ja nichts «normal» ist, hat der Nationalzirkus für einmal sein Zelt im Dezember auf der Luzerner Allmend aufgeschlagen. Und so wirkt die Arena schon bei der Ankunft märchenhaft beleuchtet.

Bevor man sich zweieinhalb Stunden der Lebensfreude, der Leidenschaft, der hohen Zirkusschule und den magischen Momenten unter dem Chapiteau zuwenden darf, wird das Zertifikat geprüft. Sehr charmant: Auch Ivan Frédéric Knie hilft beim Eingang mit und der Einlass geht zügig voran.

Da und dort ertönt es scharf einatmend «nei!»

Kaum hat das Premierenpublikum am Freitagabend Platz genommen, schon wird es mit dem ersten Knaller fast von den Sitzen gehauen. Quasi aus dem Nichts fliegen röhrend Motorräder quer über die Manege, die Mad Flying Bikers nutzen mit ihren waghalsigen Sprüngen die ganze Höhe des Chapiteau.

Nach so viel Action zieht das Komikerduo «Full House» die Zuschauenden ein erstes Mal in ihren Bann. In mehreren Auftritten soll die Silberhochzeit des amerikanisch-schweizerischen Ehepaars zelebriert werden. Wie «einig» man sich dabei ist, wird mit Slapstick, Wortwitz, Akrobatik und Musik widerlegt. Keine Frage, Gaby Schmutz und Henry Camus kommen sehr gut an, die Leute lachen herzlich.

Nach den Lachmuskeln werden die Nackenhaare trainiert: Das Duo «Double Risk» ist ein zielsicheres Ehepaar: Priscilla und Marco schenken sich nichts. Beide legen die Armbrust an und beweisen Schiesskunst – und grosses gegenseitiges Vertrauen. Als er rückwärts nur mit einem kleinen Spiegel als Sichthilfe auf seine Frau zielt, tönt es da und dort scharf einatmend: «nei!».

Die 8. Generation tritt in die Manege

Jetzt ist es Zeit, das Adrenalin etwas runterzufahren und der bezaubernden Chanel Marie Knie zuzusehen. Seit ihrem 4. Lebensjahr schon zeigt das Ebenbild ihrer Mama Géraldine, was eine Zirkusprinzessin ist. Mittlerweile ist Chanel zehnjährig und beweist ihre grosse Tierliebe mit einer Ponynummer. Auch ihr Bruder Ivan, der älteste Vertreter der 8. Generation, tritt nun in die Manage. In bester Knie-Manier führt der Zwanzigjährige kraftvoll und elegant seine Pferdedressur-Nummer vor.

Dem nun folgenden unüberhörbaren Jubel ist anzumerken, dass einige der jungen Zuschauerinnen vor allem wegen ihm gekommen sind: Hitsänger Bastian Baker performt «I’d Sing For You» und dies, während eine Akrobatin an einem Seil schwingend über ihm schwebt. Bei einem zweiten Auftritt singt er auf einem Pferderücken sitzend und verbindet so Musik mit Artistik.

Auf der aktuellen Tournee des Zirkus Knie ist Sänger Bastian Baker dabei. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. Dezember 2021) Die Mad Flying Bikers erreichen mit ihren waghalsigen Sprüngen fast das Zeltdach. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. Dezember 2021) Eine Impression vom Premiere-Abend mit Double Risk. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. Dezember 2021) Chanel Marie Knie mit ihrem Pony Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. Dezember 2021) Bastian Baker bei einer Akrobatiknummer unter der Zirkuszeltkuppel Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. Dezember 2021) Jvan Frédéric Knie mit seiner Pferdenummer Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. Dezember 2021) Akrobatik mit den Fratelli Errani Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. Dezember 2021) Sänger Bastian Baker wagt sich an die Akrobatik Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. Dezember 2021) Das Duo Fullhouse Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. Dezember 2021) «Double Risk» stand auch in der Manege Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. Dezember 2021) Das Circus-Theater Bingo Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. Dezember 2021)

Am besten aber kommt an, als Bastian Baker nur mit einer Gitarre in der Hand quer durch die Reihen schreitet und sich sogar für ein Selfie positioniert. Diese Nähe zum Publikum gibt’s wohl nur im Zirkuszelt. Zuschauerin Sabrina Peyer (16) ist begeistert:

«Ich bin zwar kein Baker-Fan, aber er hat die Magie des Zirkus noch verstärkt. Sein letzter Song rührte mich sogar zu Tränen.»

Nichts für schwache Nerven

Emotionen kommen den ganzen Abend hoch: Spannung erzeugt etwa die Gruppe The Gerlings in luftiger Höhe, ihre dreistöckige Pyramide mit sieben Personen ist nichts für schwache Nerven. Dass der anschliessende Abbau ihrer Hochseilkonstruktion mehr Zeit als geplant beansprucht, ist dem Live-Erlebnis geschuldet.

Natürlich dürfen die Fratelli Errani und ihre vor Kraft und Eleganz strotzende Bodenakrobatik nicht fehlen. Maycol Errani zieht später mit seiner Pferdedressur-Nummer das Publikum nochmals in seinen Bann, sie ist an Ästhetik und Vertrauen zwischen Tier und Mensch nicht zu überbieten. Zum Ende wirds wieder laut: Die zehn Artisten von Globe of speed rasen gleichzeitig auf Motorrädern durch eine Stahlkugel. Nach dieser Nummer hält es niemand mehr auf den Sitzen: Standing Ovations und Applaus sind mehr als verdient. Auch Moderator Sven Epiney war im Publikum:

«Mir hat es extrem gut gefallen. Der tolle Mix der Nummern entführt völlig aus dem Alltag.»

Vorstellungen auf der Allmend Luzern bis 31. Dezember. Vorverkauf: www.ticketcorner.ch

