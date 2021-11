Knuwil ist eine halbe Million Franken im Plus

Knutwil Gemeinde ist eine halbe Million Franken im Plus 22.11.2021, 09.19 Uhr

Das Budget 2022 der Gemeinde Knutwil sieht ein Plus von rund 456'000 Franken vor. Gleichzeitig sind Nettoinvestitionen von 8,6 Millionen Franken geplant. Der Steuerfuss soll weiterhin 2,15 Einheiten betragen, heisst es in der Botschaft. Die Abstimmung über das Budget findet am 28. November an der Urne statt.