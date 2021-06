Knutwil Neue Präsidentin und Fahnenweihe Die Brass Band Feldmusik Knutwil hat am 17. Juni Dominique Zemp zur neuen Präsidentin gewählt. 22.06.2021, 20.14 Uhr

Dominique Zemp. Bild: PD

Erstmals in der 100-jährigen Geschichte der Brass Band Feldmusik Knutwil steht nun eine Frau dem Verein vor, heisst es in einer Mitteilung. Am 4. Juli 2021 wird ausserdem die neue Fahne mit einem Event eingeweiht, das Programm gibt es unter www.feldmusikknutwil.ch. (zim)