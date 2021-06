Knutwil: Selbstunfall auf der Autobahn A2 bei Starkregen

Knutwil Selbstunfall bei Starkregen auf der Autobahn A2 Auf der A2 bei Knutwil hat Mann während starker Niederschläge die Kontrolle über sein Auto verloren. Der 53-Järige und seine Beifahrerin wurden zur Überprüfung ins Spital gebracht. 28.06.2021, 11.33 Uhr

Der Verkehrsunfall ereignete sich am späten Sonntagabend auf der Autobahn A2 bei Knutwil, Fahrtrichtung Süden, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Ein Lenker verlor kurz nach 20.30 Uhr die Kontrolle über sein Auto und prallte in der Folge mit dem Fahrzeug in Betonelemente und in die Leitplanke. Der Lenker und seine Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht.