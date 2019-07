Am Sonntag ereignete sich auf der Luzernerstrasse in Adligenswil eine Kollision zwischen zwei Autos. Beim Unfall wurden drei Personen verletzt.

Kollision zwischen zwei Autos in Adligenswil fordert drei Verletzte

(pd/elo) Wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilt, ereignete sich der Unfall am Sonntag kurz vor 12 Uhr mittags. Eine Autofahrerin war auf der Luzernerstrasse in Adligenswil vom Dorfzentrum in Richtung Schädrütistrasse unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam ihr Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von zirka 31'000 Franken. (Bild: Luzerner Polizei)

Trotz Ausweichmanöver des entgegenkommenden Fahrzeugs kam es zu einer massiven Steifkollision. Ein Auto drehte sich um 180 Grad und kam schliesslich auf der Fahrbahn Richtung Adligenswil Zentrum zum Stillstand. Das zweite Fahrzeug führ über das linksseitige Trottoir und prallte anschliessend gegen einen Maschendrahtzaun und gegen einen Briefkasten.

Das eine Auto prallte gegen einen Maschendrahtzaun und einen Briefkasten. (Bild: Luzener Polizei)

Ein verletzter Beifahrer wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Die beiden Autofahrerinnen verletzten sich beim Unfall ebenfalls. Beide begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 31‘500 Franken.