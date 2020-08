Zwei Autos in Hochdorf kollidiert Auf der Industriestrasse in Hochdorf stiessen am Mittwoch zwei Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. 12.08.2020, 15.34 Uhr

Der Unfall ereignete sich auf der Industriestrasse in Hochdorf. Bild: Luzerner Polizei

Zum Zusammenstoss ist es kurz vor 10 Uhr am Mittwochmorgen gekommen, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Ein Autofahrer war von der Liegenschaft Feldgrün in Hochdorf in Richtung Industriestrasse unterwegs. Bei der Einmündung beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Auto, das auf der Industriestrasse nach Hochdorf fuhr.