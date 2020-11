Kollision zwischen zwei Autos in Werthenstein sorgt für hohen Sachschaden Am Dienstag ereignete sich auf der Kantonsstrasse in Werthenstein eine Kollision zwischen zwei Autos. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden. 04.11.2020, 14.02 Uhr

Bei der Kollision nahmen die Autos Schaden. Bild: Luzerner Polizei

(pw) Am Dienstag um 16:30 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der Kantonsstrasse in Werthenstein von Wolhusen Richtung Entlebuch. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, brach das Heck des Fahrzeuges in der Linkskurve im Bereich Gassehüsli aus und es kam zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Beim Unfall wurde niemand verletzt.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und musste aufgeladen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 37'000 Franken.