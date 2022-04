Kolumne Die Nacht der langen Messer Skiweekends und anderweitige Ausflüge mit dem Sportverein nehmen mitunter eine Eigendynamik an. Dabei ist es schön, zu erleben, was manche Leute Sportfreunden im Seniorenalter noch zutrauen. Roger Rüegger 08.04.2022, 08.57 Uhr

Ein Ausflugswochenende mit dem Ballspielverein hat meistens mit Sport zu tun, das besagt ja der Name. Dass das gemütliche Beisammensein auch gepflegt wird, liegt auf der Hand. Als Junior eines Wiggertaler Fussballklubs erlebte ich vor gut 40 Jahren mehrere Pfingstsportfeste in Bad Salzig bei Koblenz. Zum Turniersieg reichte es uns nie, dafür waren wir beim örtlichen Glaser und auch beim Sanitärinstallateur beliebt. Diese reparierten mehr als einmal Eingangstüren und Lavabos des Hotels, die in langen Nächten im Zusammenhang mit Schlachtrufen und Gesang zu Bruch gingen.

Die Schelte des Hoteldirektors war uns jeweils gewiss. Die war gerechtfertigt, wir Jungen empörten uns trotzdem über seine Worte. Wobei der gute Mann uns dennoch irgendwie mochte. Er nannte unsere Sause jeweils fast ehrfürchtig die Nacht der langen Messer.

Letzthin nahm ich seit Jahren wieder einmal an einem Vereinsausflug teil. Dieses Mal war es ein Skiweekend mit einem anderen Ballklub aus dem Wiggertal. Wer im April auf die Skipiste will, sollte früh losziehen. Entsprechend zeitig gingen wir also zu Bett.

Und dann das: Beim Frühstück erkundigte sich der Hoteldirektor bei uns, ob unsere Gruppe nächtens auf dem Flur herumgehüpft sei und gejohlt habe. Wir hätten uns beinahe schuldig bekannt, denn die Anschuldigung weckte nicht etwa Empörung, sondern wir fühlten uns geschmeichelt, dass uns jemand noch eine Nacht der langen Messer zutraute. Eine Reservationsanfrage fürs nächste Jahr läuft, die Bestätigung steht noch aus. Zigge zagge, zigge zagge!