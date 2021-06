KOLUMNE Direkt aus Bern: Der Austausch ist wieder zurückgekehrt Der Luzerner GLP-Nationalrat Roland Fischer freut sich über den wieder aufgelebten Austausch ausserhalb der ordentlichen Sitzungen in Bern. Und er schildert, weshalb sich einige Ratsmitglieder über das Verhalten des Bundesrates zum Rahmenabkommen mit der EU stören. Roland Fischer 11.06.2021, 15.16 Uhr

Roland Fischer, GLP-Nationalrat. Bild: Luzerner Zeitung

Die politische Arbeit im Parlament findet nicht nur in den Ratssälen und in den vorbereitenden Kommissionen statt, sondern sie lebt auch vom Austausch mit anderen Ratsmitgliedern, der Bevölkerung, der Wirtschaft und Verbänden, aber auch von internationalen Kontakten. Umso erfreulicher ist es, dass im Zuge der Lockerungen der Coronaschutzmassnahmen in der Sommersession wieder Treffen und Veranstaltungen am Rande der Ratsdebatten stattfinden können. Selbstverständlich stand in den vergangenen Monaten die Parlamentsarbeit nicht still. Im Gegenteil: Die Beratungen zu den Coronamassnahmen waren mit vielen zusätzlichen Arbeitsstunden verbunden. Die strengen, aber notwendigen Schutzmassnahmen hatten jedoch zur Folge, dass der Austausch ausserhalb der ordentlichen Sitzungen leider auf das notwendige Minimum beschränkt war. Und so ist in dieser Woche in gewisser Weise das Parlament zu neuem Leben erwacht.