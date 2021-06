Kolumne Direkt aus Bern von Michael Töngi, Nationalrat Grüne

Kolumne Direkt aus Bern: «Eine breite Berichterstattung mit Fakten und einer Einordnung ist wichtig» Grüne-Nationalrat Michael Töngi blickt auf den Abstimmungssonntag zurück und macht sich Gedanken zur Berichterstattung in den Medien. Michael Töngi 19.06.2021, 05.00 Uhr

Michael Toengi, Nationalrat GP-LU, portraitiert am 9. Dezember 2019 in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle) Alessandro Della Valle / KEYSTONE

SVP Parteipraesident Marco Chiesa, TI, FDP Parteipraesidentin Petra Goessi, SP Co-Parteipraesidentin Mattea Meyer, ZH, und Die Mitte Parteipraesident Gerhard Pfister, ZG, sprechen kurz vor Beginn der Elefantenrunde der Parteipraesidenten zu den Eidgenoessischen Abstimmungen, am Sonntag, 13. Juni 2021 in Bern. Das eidgenoessische Stimmvolk hatte am Sonntag ueber drei Vorlagen zu bestimmen, die Volksinitiative "Fuer eine Schweiz ohne synthetische Pestizide", die Volksinitiative fuer sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung, Bundesgesetz ueber polizeiliche Massnahmen zur Bekaempfung von Terrorismus (PMT), CO2-Gesetz und Covid-19-Gesetz. (KEYSTONE/Anthony Anex) Anthony Anex / KEYSTONE

Was für ein Frust! Mit dem Nein zum CO 2 -Gesetz standen am letzten Sonntag viele mit mir vor einem Scherbenhaufen. Viel Einsatz und Hoffnungen waren weg und jetzt müssen wieder mühsam die einzelnen Teile zusammengefügt werden. Wie nutzlos! Kaum waren die Abstimmungsresultate draussen, fingen die Schuldzuweisungen an: Das Aufeinanderlosgehen hat noch nie viel gebracht. Und was ein schlechter Witz! Kaum war die Abstimmung durch, wurde es von Tag zu Tag heisser und schwüler. Willkommen in einem weiteren Hitzesommer.

Immerhin: Mit der Umsetzung eines Vorstosses von meinem grünen Ratskollegen Bastien Girod hat der Nationalrat einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien eingeleitet. Die beschlossene Förderung entspricht der Stromproduktion von drei Atomkraftwerken. Die Welt steht also nicht still und: Der Handlungsbedarf in der Klimapolitik wurde nicht bestritten. Wir bleiben dran!

Elefantenrunde im SRF-Studio anlässlich des Abstimmungssonntags Bild: Anthony Anex / Keystone

Ein Lichtblick war die Annahme des Medienpakets. Traditionelle Zeitungen, aber auch neue Onlinemedien brauchen Hilfe, denn sie haben immer mehr Mühe zu überleben. Sie machen einen wichtigen Job, und ich möchte die Meinungsbildung nicht den sozialen Medien, irgendwelchen Youtube-Filmli oder Zeitungen überlassen, die von einigen Reichen aufgekauft werden und denen eine klare politische Ausrichtung verpasst wurde. Gerade die Covid-19-Zeit zeigte, wie wichtig eine breite Berichterstattung mit Fakten und einer Einordnung ist. Das Referendum ist bereits das Referendum angekündigt – nicht ohne Ironie von Personen wie dem ehemaligen Privatbankier Konrad Hummler, der wohl über so viel Taschengeld verfügt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass andere für gute Arbeit Fördergelder brauchen.

Und noch mein wichtigster Vorstoss in dieser Session: Bei Sanierungen sollen die Mietzinse weniger stark erhöht werden können. Die Gegner des CO 2 -Gesetzes monierten ja die hohen Mietzinssteigerungen. Allerdings – und auch hier mit etwas Ironie: Niemand von ihnen hat meinen Vorstoss unterschrieben.

Die Luzerner Bundespolitiker berichten jeweils während der Session aus ihrem Ratsalltag zu einem von ihnen frei gewählten Thema.