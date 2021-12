Sieben Adventskalender hängen im Haus

Kolumne «Landauf, landab» Sieben Advents­kalender sind im Haus Kolumnistin Luzia Mattmann hat derzeit täglich viele Adventskalendertürchen zu öffnen – zu viele. Luzia Mattmann 10.12.2021, 05.00 Uhr

Leise rieselt der Schnee; und so gefällt uns die stille Adventszeit doch sehr! Leserbild: Niklaus Rohrer

Können Sie sich noch an den Adventskalender Ihrer Kindheit erinnern? Bei uns gab’s jene Kartonbögen mit 24 Türchen und je einem Bild dahinter. Später wurde er abgelöst vom Zündholzschächteli-Adventskalender, danach hingen kleine Päckli an einer Schnur. Es war immer etwas ein Gezerre, weil wir uns einen Kalender teilten und nur alle paar Tage an der Reihe waren. Kaum war das Geschenklein offen, hiess es wieder tagelang warten.