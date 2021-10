Kolumne landauf, landab Einheimische nicht füttern Alt Nationalrat Ruedi Lustenberger über die tolle Entwicklung der jüngsten Vergangenheit, die das Entlebuch gemacht hat. Doch trotz dem Lobgesang, in einem Punkt hapert es noch ganz gewaltig. Ruedi Lustenberger 22.10.2021, 09.33 Uhr

«Bitte Einheimische nicht füttern». So und ähnlich hat man uns Entlebucher damals geneckt, als bekannt wurde, dass hier das erste Biosphärenreservat der Schweiz entstehen würde. Tatsächlich, nach jahrelangen Bemühungen war es am 20. September 2001 dann soweit; in Paris wurde das Entlebuch als Unesco Biosphärenreservat anerkannt.