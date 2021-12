Kolumne Ruedi Lustenberger: Frohe Weihnachten

Kolumne Landauf, landab Frohe Weihnachten Ruedi Lustenberger 24.12.2021, 05.00 Uhr

Licht in der dunklen Jahreszeit. Leserbild: Niklaus Rohrer

Pünktlich auf den ersten Advent hat die EU einen internen Leitfaden veröffentlicht mit folgendem Inhalt: Der Begriff «Weihnachten» wird ersetzt mit «Feiertage». Ebenfalls werden «Maria» und «Josef» aus dem Vokabular der EU-Kommissionsmitglieder gestrichen mit dem Hinweis, keine Namen zu wählen, die für eine Religion typisch sind. Anstelle von «Maria» und «Josef» schlagen sie «Malika» und «Julio» vor. Begründet wird die Aktion mit der «Political Correctness» der EU und der Feststellung, dass nicht alle Menschen Christen seien.

Als ich den entsprechenden Zeitungsartikel gelesen habe, kam er mir vor wie ein schlechter Witz. Weit haben wir es gebracht, in unserer neuen Wohlstandsverwahrlosung. Die abendländische Kultur basiert nun einmal auf dem Christentum, ob es den Bürokraten in Brüssel passt oder nicht. Aber, wir getrauen uns nicht mehr zu bekennen, woher wir kommen. Der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss (1908–2009) hat es so formuliert: «Eine Nation, die nicht weiss, woher sie kommt, weiss auch nicht, wohin sie gehen soll.» Daraus abgeleitet ist für unser Land je länger, je mehr klar: Wir wissen, woher wir kommen, und wir wissen auch, wo­- hin wir (nicht) gehen sollen …

Nach heftigen Protesten hat die Kommissarin der EU den Leitfaden schliesslich zurück­gezogen. Was ist der nächste Schrei aus Brüssel? Der Antrag, auf Ostern, den Osterhasen und die Ostereier zu verzichten?

Umso mehr wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, frohe und gesegnete Weihnachten.

Hinweis: Ruedi Lustenberger ist alt Nationalrat aus Romoos. Am Freitag schreiben Gastkolumnistinnen und Gastkolumnisten sowie Redaktorinnen und Redaktoren unserer Zeitung zu einem frei gewählten Thema.