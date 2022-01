Ruedi Lustenberger in seiner Kolumne über das Köhlern im Brambode

Kolumne Landauf, landab «Gut Brand!» an die Adresse der Köhler im Bramboden Der Förderverein Köhlerei Romoos hält von der Albert-Koechlin-Stiftung 20'000 Franken. Ein guter Beweis, dass Kultur auch auf der Landschaft geschätzt und gepflegt wird. Ruedi Lustenberger, alt Nationalrat 21.01.2022, 05.00 Uhr

Dass im Gebiet Bramboden Holzkohle hergestellt wird, das wissen seit dem Film «Köhlernächte» von Robert Müller ganz viele Menschen weit über das Entlebuch hinaus. Eindrücklich, die subtile Kameraführung des leider verstorbenen Pio Cor­radi, der fluchende Fränz auf dem grossen Kohlehaufen, der 14-jährige Lukas beim Brennen seines ersten Meilers.

Seit gestern ist nun auch bekannt, dass der Förderverein Köhlerei Romoos von der Albert-Koechlin-Stiftung einen Anerkennungspreis zugesprochen bekam. Nicht im Traum hatten die Verantwortlichen mit einer solch hohen Auszeichnung gerechnet. Die Freude war der Präsidentin Monika Müri buchstäblich ins Gesicht geschrieben, als sie sich anlässlich der Preisver­leihung herzlich dafür bedankte. Der 2018 gegründete Verein hat zirka 135 Mitglieder und unterstützt die Köhler materiell und ideell.

Ein Köhler aus dem Entlebuch brennt in der Nacht den Kohlemeiler aus. Bild: Simon Meyer

Die Holzköhlerei stellt ein uraltes Handwerk dar und ist im Bramboden ein fester Bestandteil der lokalen Land- und Forstwirtschaft. Die Bau­ern stellen jährlich etwa 100 Tonnen Kohle her. Sie sind die Einzigen in der Schweiz, welche das Handwerk noch ausüben. Deshalb wurde die Holzköhlerei von der Unesco als immaterielles Kulturerbe auf die Liste der lebendigen Traditionen der Schweiz ge­setzt. Und so begegnen sich eine bedeutende Weltorga­nisation und das Dörflein Bramboden auf Augenhöhe. Ein guter Beweis, dass Kultur auch auf der Landschaft ge­schätzt und gepflegt wird.

An die Adresse der Köhler im Bramboden heisst das: weiterhin «gut Brand»!

