Kolumne «Landauf, landab» Kohle machen Es freut unseren Kolumnisten Veri zwar, dass viele der traditionsreichen und von typisch schweizerischem Brauchtumsflair aufgeladenen Anlässe dieses Jahr wieder stattfinden können. Die eine oder andere Grünpflanze oder -fläche könnte aber ... Doch lesen Sie selbst. Veri alias Thomas Lötscher, Malters 01.04.2022, 05.00 Uhr

Kolumnist Veri alias Thomas Lötscher. Bild: PD

Weil Martini wie in Sursee sowieso schon ein Feiertag ist, passt der Gansabhauet wunderbar auf den neuen Marktplatz in Entlebuch. Also natürlich nur, falls Sursee die Altstadt bäumig begrünt und der Traditionsanlass dort keinen Platz mehr hat. Undenkbar nach einer jahrhundertealten Tradition? Wer weiss. Schliesslich wird auch die Määs nach sechshundertdreiundfünfzig Jahren in Luzern von der grünen Welle vom Inseli weggespült.

Also aufgepasst in Beromünster: Ein paar gutgemeinte Reitverbote und geschützte Stüdeli, und plötzlich muss der Auffahrtsumritt anstatt an blühenden Feldern und Wiesen vorbei hundert Runden in der Reithalle drehen.

Doch ich bin zuversichtlich für Gansabhauet und Umritt. Schliesslich gehören beide zum immateriellen Kulturerbe gemäss Unesco-Übereinkommen. Die Määs fehlt auf dieser Liste der sogenannten «lebendigen Traditionen». Wobei «lebendig» für die Gans in Sursee ja nun auch nicht ganz zutrifft.

Von diesem Traditionenschutz profitiert auch die Köhlerei in Bramboden und Romoos, ein Kohlemeiler in der Agglo würde von den Behörden nicht bewilligt. Ist aber egal, dort wird die grosse Kohle sowieso von Banken, Versicherungen und Krankenkassen gemacht.

Ich freue mich jedenfalls, können alle diese traditionellen Anlässe endlich wieder stattfinden, die Laientheater, der Karfreitagsbittgang nach Heiligkreuz, die Jodlerfeste. Und die Alpabfahrt in Schüpfheim, wo die «Trychle» wieder von richtigen Kühen und Ochsen getragen werden. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwo auf dem Land. Ich geh da gerne hin. Jedenfalls wenn's um Kultur geht und nicht nur ums Kohlemachen.

Hinweis: Am Freitag schreiben Gast­kolumnistinnen sowie Redak­toren unserer Zeitung zu einem frei gewählten Thema.