Kolumne Der Töggelikasten fehlt: Warum unserem Praktikanten das Homeoffice manchmal schwer fällt Zu Hause arbeiten? Für Pascal Linder ist das kein grundsätzliches Problem. Doch er benennt auch klare Nachteile. Pascal Linder 01.04.2020, 05.00 Uhr

Pascal Linder. Bild PD

Seit gut zwei Wochen arbeite ich mittlerweile im Homeoffice in Küssnacht. Während ich diese Zeilen schreibe, sitze ich gerade auf dem Balkon und trinke ein Glas frischgepressten Orangensaft. Die Glas­front lasse ich morgens noch geschlossen, so bleibt es noch etwas wärmer. In einigen Minuten findet die morgendliche Telefonkonferenz mit den Redaktionskollegen statt. Mein Blick wandert zwischendurch weg vom Laptop, die Aussicht auf die Rigi ist viel zu schön.