Kolumne «Schnee von gestern» Dem Muttersaft sei Dank Unser Autor hat jetzt den Genesenen-Status. Dass es ihm ganz ordentlich geht, schreibt er einem Aroniabeerensaft zu – und zudem einem «grauenhaften», selbst gebrauten Gemisch. Hans Graber 19.03.2022, 05.00 Uhr

Ab Samstag gelte ich offiziell als genesen. Zertifiziert. Ganz auf dem Damm fühle ich mich zwar noch nicht, aber diese Zeilen wurden ja am Freitag geschrieben, also noch nicht im Genesenen-Status. Wenn es am Samstag nicht besser sein sollte, tröste ich mich damit, dass ich mich ohnehin kaum je rundum wohlfühle. Muss auch nicht sein. Kerngesunde Senioren sind mir unheimlich. Mit denen stimmt doch etwas nicht.