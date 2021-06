Kolumne «Schnee von gestern» Was ist bloss los mit diesen Impf-Nebenwirkungen? Auch Autor Hans Graber hat sich gegen Corona impfen lassen. Doch die Mutanten bereiten ihm noch Kopfzerbrechen – insbesondere deren Bezeichnungen. Hans Graber 12.06.2021, 05.00 Uhr

Jetzt bin auch ich durch. Voll geimpft. Praktisch ohne Nebenwirkungen. Vielleicht hat es bei mir aufgrund eines extrem trägen Immunsystems nicht angeschlagen. Vielleicht wurde mir nur eine Kochsalz­lösung gespritzt, irrtümlich oder gar mit Absicht, weil es bei mir eh keinen Zweck hat und die Impfstoffe noch knapp waren. Heute ist man froh, wenn jemand zum Impfen kommt. Bald wird einem der rote Teppich ausgerollt und man kriegt danach statt eines kleinen Schoggiherzlis (Kantonsspital) ein Goldvreneli.

Ein Pflaster war nach der Impfung auch beim Autor nötig. Grosse Nebenwirkungen verspürte er aber nicht. Symbolbild: Peter Klaunzer/Keystone

Ich hatte mich schon im Januar für die Allmend angemeldet. Aber obwohl schwer «vulne­rabel», blieb ich lange unter ferner liefen. Als sich dann im April im Spital «Impf-Slots» öffneten, versuchte ich es dort. 185 Mal (nicht übertrieben) habe ich die Nummer gewählt. Vergebens. Beim 186. Versuch kam ich durch und war darob so perplex, dass ich einige Mühe bekundete, der Frau am anderen Ende meinen Namen anzugeben. Zu schweigen von der AHV-Nummer. Aber die Frau war sehr verständnisvoll und geduldig. Ich kriegte einen Termin. Kaum hatte ich auf­gehängt, kam ein SMS. Ein

Termin für die Allmend. Wie immer, wenn zwei Möglich­keiten zur Auswahl stehen, war ich länger hin und her gerissen, entschied mich dann aber doch fürs Spital. Dann wäre ich schon dort, falls ich kollabieren würde, so meine Überlegung.

Im Zuge der Impferei habe ich übriges höchst erstaunt festgestellt, dass ich seit Jahrzehnten über einen internationalen Impfausweis verfüge. Ich, für den doch mehr als etwa 53 Kilometer ab Luzern fast schon das höchste der Gefühle sind. Vermerkt im Ausweis ist einzig eine Choleraimpfung. Vermutlich hatte ich mit der Liebsten effektiv mal eine Art Weltreise geplant, die dann aber infolge allgemeinen Unwohlseins oder zweifelhafter Wetteraussichten nicht stattfand. Möglicherweise kam auch eine Schwangerschaft dazwischen.

Dass die Sache mit Corona ausgestanden ist, glaube ich nicht. Mit neuen Virusvarianten ist immer zu rechnen. Man sagt jetzt ja nicht mehr «britische» oder «indische» Mutante, sondern verwendet das griechische Alphabet: Alpha, Beta, Gamma, Delta usw. Ob das besser ist? Das Griechen­alphabet fängt zwar schön an, aber bald einmal kommen hintereinander My, Ni und Xi, später Pi, Phi, Chi und Psi. Ein Chaos ist absehbar, und mit gerade mal 24 Buchstaben ist die Auswahl arg beschränkt.

Mehr Möglichkeiten hätte man mit Vornamen. Mit ihnen werden Tief- und Hochdruckgebiete (aktuell: Xenia) benannt. Man kann sich das kaufen und eine Patenschaft übernehmen, für Zentraleu­ropa bei der Freien Universität Berlin. Analog ginge das doch auch für die Virus-Mutanten, wobei man bei ihnen eher die Nachnamen nehmen sollte, um Verwechslungen mit dem Wetter auszuschliessen.

Wünschenswert wäre sicher, dass sich Leute mit Namen wie Killer, Kränkl, Fleischhacker, Tot, Sterbik oder auch Teufel (alle im CH-Telefonbuch) nicht vordrängeln mit einer Patenschaft. Eine Graber-Mutante wäre auch nicht so das Wahre und würde sicher eine Auffrischungsimpfung nötig machen. Für diese ginge ich nach Willisau, dann hätte ich praktisch garantiert eine spürbare Nebenwirkung. Man kriegt dort nämlich als Belohnung – nein, kein Goldvreneli, aber ein Willisauerringli. Daran habe ich mir als gewohnt ungestümer Esser früher schon mal einen Zahn ausgebissen.