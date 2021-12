Kolumne «Stadtwärts» Bangen ums Orchesterleben Muss eine lang geplante Aufführung wegen 2G+ erneut verschoben werden? Unser Autor hofft, dass es nicht soweit kommt. Hugo Bischof 19.12.2021, 21.00 Uhr

Es wäre schön, mal wieder über etwas anderes zu schreiben. Doch dieses vermaledeite Virus hat uns fest im Griff. Vor kurzem war ich mit meiner Frau und Freunden im Kino. «West Side Story»: Was für ein toller, mitreissender, emotionaler Film! Ein wunderbares Erlebnis; an Zertifikatspflicht und Maske hat man sich ja mittlerweile gewöhnt.

Kulturell also alles wieder courant normal? Natürlich nicht. Kurz darauf erhielt ich die Nachricht, dass die Musical Gala am 9. Januar im KKL, für die wir längst Tickets haben, pandemiebedingt auf Anfang 2023 verschoben wird. Auch die Frage, was wir am Weihnachtsabend machen, ist noch nicht ganz geklärt. Bist du geimpft? Darf ich dich einladen? Solche Fragen wagt man nach all den heftigen Diskussionen der letzten Wochen und Monate nicht mal mehr innerhalb der erweiterten Familie frei und offen zu stellen.

Das Orchester Emmen bei einem Auftritt im Le Theatre 2018. Bild: Roger Grütter

Dann ist da noch das Orchester Emmen, in dem ich als Laie mit der Violine mitspiele. Seit zwei Jahren proben wir mit Unterbrüchen für unser 100-Jahre-Jubiläumskonzert. Es war zunächst Anfang 2021 geplant, musste aber coronabedingt auf den 30. Januar 2022 verschoben werden. Jetzt gilt ab sofort 2G+. Das heisst: Unsere ungeimpften oder nicht genesenen Mitmusikerinnen und -Musiker dürfen nicht mehr mitspielen. Da stellt sich die bange Frage: Müssen wir unser Konzert nochmals um ein Jahr verschieben?

Bitte nicht! Wir haben ein tolles Programm: Rachmaninows 2. Klavierkonzert plus Werke von Khatschaturjan und Schostakowitsch. Es wäre jammerschade, wenn es Corona definitiv zum Opfer fiele. Ich persönlich tue alles dafür, dass dies nicht geschieht. Die rasenden Läufe und schwierigen Doppelgriffe in meinen Noten habe ich nach intensivem Üben mittlerweile ganz gut im Griff.

Es wäre doch so einfach: Ein kleiner Piks im eigenen Interesse. Ein kleiner Piks aus Solidarität mit unseren Mitmenschen und dem überlasteten Gesundheitspersonal. Ein kleiner Piks, damit die Chance steigt, dass wir vielleicht bald wieder zur Normalität zurückkehren können. Offene Kulturhäuser, Schulen ohne Online-Unterricht, mehr soziales Büroleben statt trübes Homeoffice, junge Menschen, die sich wieder ohne Angst treffen können: Das wünschen wir uns doch alle.