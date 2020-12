Kolumne Dank präventiver Quarantäne zum unbeschwerten Fest Wer sich vor Weihnachten vorsorglich isoliert, muss zwar auf anderes verzichten, kann aber befreiter mit seinen Liebsten feiern. Beatrice Vogel 17.12.2020, 05.00 Uhr

Beatrice Vogel

Kürzlich bin ich auf das Phänomen der selbstgewählten präventiven Quarantäne gestossen. So meinte eine Freundin, sie wolle in den zehn Tagen vor Weihnachten möglichst keine Menschen treffen und deshalb am Wochenende vorher nichts abmachen. Auch die restlichen Mitglieder ihrer Familie handhaben es so – um gemeinsam ein unbeschwertes und virenfreies Fest zu feiern.