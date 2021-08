Kolumne «Stadtwärts»: Das Gefühl von Freiheit Auf Clubs kann man verzichten – könnte man meinen. Dort findet man jedoch etwas, das eineinhalb Jahre lang schwer zu erreichen war. Beatrice Vogel 29.08.2021, 19.54 Uhr

Mein letztes Mal war am 7. März 2020. Wir haben damals geahnt, dass unser Leben bald eingeschränkt wird, wenn auch nicht in welchem Ausmass. Deshalb wollten wir Corona zum Trotz das Leben feiern und waren – ein letztes Mal – zum Tanzen in einem Club. Das Datum hat sich in meinem Gehirn festgebrannt. Weil danach alles anders wurde.

Seither bin ich nur an einer Handvoll Abenden ausgegangen, meist im Freien oder höchstens in eine Bar. Clubs waren ja eh geschlossen oder galt es zu meiden, nachdem man von diversen «Superspreaderevents» gehört hatte. Und ich dachte, na ja, vielleicht bin ich auch langsam zu alt für nächtelanges Durchtanzen. Vermisst habe ich die Clubs nicht – glaubte ich zumindest.

Feiern in einem Club: Das war für die Autorin lange kein Thema mehr. Symbolbild: Valentin Flauraud / Keystone

So sass ich kürzlich bei einem Abendessen mit Freundinnen, als wir auf das Thema Ausgang kamen: Ob man es nicht doch wieder einmal wagen könnte? Eine Freundin und ich entschieden schliesslich, es noch am selben Abend zu versuchen. Und es war ganz einfach: Zertifikat und Ausweis zeigen, schon war der Stempel am Handgelenk.

Schwieriger war, was danach kam. Da standen wir nun in diesem Club, der kaum zur Hälfte gefüllt war. Es fühlte sich komisch an, vertraut und doch völlig ungewohnt. Die laute Musik, das bunte Licht, die dunklen Ecken, die Gerüche der Menschen. Mein Körper brauchte mehrere Anläufe, bis er sich an die Bewegungen erinnerte, die er normalerweise beim Tanzen macht. Fast hätte ich nach einer halben Stunde kapituliert.

Zum Glück nur fast: Nach und nach kamen etwas mehr Leute, die Stimmung war ausgelassen, die Musik nach meinem Geschmack. Mein anfängliches Unwohlsein schwand, ich konnte mich endlich fallen lassen, eintauchen in diese einzigartige Atmosphäre, tanzen und lachen – und blieb bis vier Uhr morgens.

Jetzt weiss ich: Ohne es zu merken, habe ich die Clubs vermisst. Zu alt dafür bin ich ebenfalls nicht. Nach dieser langen Durststrecke geben sie mir etwas, was eineinhalb Jahre lang schwer zu erreichen war: das Gefühl von Freiheit.

Ach, Sie wollen auch noch wissen, an welchem Datum dieser Club-Besuch war? Keine Ahnung. Es wird nicht der letzte gewesen sein.