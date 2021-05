Stadtwärts Der Faule und der Schnelle Für die Corona-Impfung nach Willisau? Das ist für Stadt-Redaktor Stefan Dähler zu weit. Das wiederum findet der Luzerner Gesundheitsdirektor nicht gut. Er propagiert den innerkantonalen Impftourismus. Diesen könnte man noch im viel grösseren Stil praktizieren, findet Kollege Christian Glaus. Christian Glaus 09.05.2021, 19.10 Uhr

Willisau hat ein eigenes Impfzentrum … Bild: Boris Bürgisser (21. April 2021)

Lieber Stefan, du bist also zu faul, um für die Corona-Impfung nach Willisau zu fahren. Für deine «Stadtwärts»-Kolumne vor drei Wochen hast du von unserer Leserschaft eine ordentliche Tracht verbalen Prügel erhalten. Und sogar unser Gesundheitsdirektor hat dich auf seinem Blog getadelt. Etwas zu unrecht, wie ich finde. Schliesslich warst du einfach ehrlich.

Trotzdem: Dass du mit deiner Lethargie die Geduld unseres Gesundheitsdirektors strapazierst, ist wenig erstaunlich. Denn er gehört bekanntlich gerne zu den Schnellsten. Denken wir nur an die erste Corona-Impfung in der Schweiz, die an Weihnachten irgendwo im Kanton Luzern verabreicht wurde. Oder an den Elan, mit dem er grosse Impfzentren aufbaut, bevor es genügend Impfstoffe gibt, und Testzentren, die zu wenig genutzt werden.

… und ein wunderschönes historisches Zentrum. Bild: Pius Amrein 15. April 2021)

Und nun hilft er auch noch dem darbenden Tourismus auf die Sprünge, indem er den innerkantonalen Impftourismus propagiert. Zuerst lud er die gesamte ältere Kantonsbevölkerung zu einer Reise in den Hauptort Luzern ein. Jetzt wirbt er auf seinem Blog für eine Reise nach Willisau, «der sehr schönen historischen Stadt auf dem Land». Die Luzerner nach Willisau, die Willisauer nach Luzern: Wir wurden eh lang genug gezwungen, unseren Bewegungsradius massiv einzuschränken. Da hilft ein Tapetenwechsel!

Das könnte man noch im viel grösseren Stil praktizieren. Die Bündner sollen doch zur Impfung nach Genf, die Basler ins Tessin, die Zürcher nach … na ja, die können in Zürich bleiben. Was ärgern wir uns über den Impftourismus, kurbeln wir ihn doch an! Damit helfen wir der Hotellerie, der Gastronomie – und wenn dann die Impfzentren voll sind, ist sicher auch unser Gesundheitsdirektor glücklich.