Kolumne Stadtwärts: Ein Rabona in der Altstadt

Kolumne Stadtwärts Ein jugendlicher Rabona in der Altstadt Aufsteller sind in diesen Zeiten rar. Doch es gibt sie - und zwar manchmal ganz unverhofft und erst noch vor der Haustüre. Pascal Studer 03.01.2022, 05.00 Uhr

Die Arbeit als Journalist ist in Krisenzeiten anspruchsvoll. Nicht nur fachlich, sondern auch persönlich. Ich würde nämlich lügen, wenn ich behaupten würde, dass die ständige Berichterstattung über die Pandemie an mir spurlos vorbeigeht.

Glauben Sie mir: Am liebsten würde ich die Pandemie sofort wegzaubern, denn dann müsste ich auch nicht mehr über überlastete Intensivstationen, wegfallende Existenzen oder psychische Belastungen bei Jugendlichen schreiben. Denn die meisten Geschichten – und das gebe ich offen zu – machen etwas mit mir und gehen mir oft auch nahe.

So kommt es in letzter Zeit immer mehr vor, dass ich – dick eingepackt mit Schal, Mantel und Mütze – meine Wohnung verlasse und einen Spaziergang an der frischen Luft unternehme. Dabei ertappe ich mich immer wieder, wie ich Distanz zum Thema gewinne und etwas Kraft tanken kann.

Und manchmal passieren dabei auch Dinge, die mich wirklich zum Lachen bringen. So geschehen, als ich in Gedanken schwelgend durch die Luzerner Altstadt lief.

Am Weinmarkt. Symbolbild: Nadia Schärli

Eine Gruppe Jugendlicher kam mir entgegen – der Duft von Energy Drinks und Axe-Deodarants hat sie ebenso angekündigt wie ihre lauten, halb stimmbrüchigen Ausrufe. Einer der Jugendlichen spielte mit einer zerknüllten Pet-Flasche Fussball. Ich erkannte mich ihn ihm irgendwie wieder, denn ich war nicht nur langjähriger Fussballer, sondern in meinen Teenager-Jahren ebenfalls passionierter Red-Bull-Trinker. Auch bei den Deodorants vergriff ich mich nicht selten.

Während mich die Situation in meine Jugendzeit zurückversetzte, holte der Pet-Flaschen-Zauberer zum grossen Kunststück aus. Mit überkreuzten Beinen setzte er zum perfekten Rabona an und schoss die Flasche haargenau zwischen meinen Beinen hindurch. Die Stimmbrüchigen johlten begeistert «olé!». Ich wiederum fand Gefallen an ihrer Ekstase. Einerseits, weil ich nun weiss, wie sich mein Redaktionskollege – du bist gemeint, Niels – bei unserem Hallenfussball oft fühlen muss. Andererseits danke ich dem jugendlichen Rabona, dass er es geschafft hat, mich nach einem aufreibenden Tag zum Lachen zu bringen.