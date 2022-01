Kolumne Stadtwärts: Warum Google dumm ist

Kolumne «Stadtwärts»: Google ist dumm Die Suchmaschinen werden immer raffinierter – so die Behauptung. Dabei stimmt das gar nicht, wie eine Probe aufs Exempel zeigt. Robert Knobel 16.01.2022, 19.55 Uhr

Dunkle Mächte steuern unseren Alltag, geheime Algorithmen glauben, unsere Bedürfnisse besser zu kennen als wir selber: Solcherlei hört man in diesen Tagen oft. Doch das ist völliger Blödsinn. Beispiel gefällig? Wenn ich auf Google zum Beispiel nach «Strassenverkehrsamt» suche, schlägt mir die Suchmaschine das Verkehrsamt in Zürich vor. Google weiss offenbar nicht, dass ich in Luzern wohne. Zweiter Versuch: Ich suche nach einem indischen Restaurant – und Google schickt mich nach Oerlikon. Selbst die VBL scheint der Intelligenzija im Silicon Valley unbekannt. Wenn ich «Busfahrplan» eintippe, glaubt Google, ich suche den Ortsbus in Arosa.