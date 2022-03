Stadtwärts: auf Rolltreppe links gehen - warum in Luzern nicht?

Kolumne «Stadtwärts» Links gehen, rechts stehen – Luzernerinnen und Luzerner, das könnt ihr auch! Ein ungeschriebenes Gesetz regelt das Rolltreppenfahren in den Städten dieser Welt. Warum klappt dies in Luzern (immer noch) nicht? Roman Hodel 27.03.2022, 13.06 Uhr

Was kann Luzern von Barcelona lernen? Diese Frage war kürzlich in unserer Zeitung zu lesen. Es ging um die sogenannten Superblocks, bei denen in der Mittelmeer-Metropole mehrere Häuserblocks punkto Verkehr zusammengefasst sind, sodass innerhalb davon Fussgängerinnen und Velofahrer Vortritt haben und die Autos rundherum geführt werden. Mehrere Politiker, die in dem Bericht Auskunft gaben, fanden zurecht, dass der Vergleich hinkt, weil Barcelona ja doch ein bisschen grösser ist als Luzern.

Andererseits: Warum sich nicht an den Grossen orientieren? Da kommt mir ein anderes Beispiel in den Sinn: Rolltreppen fahren. Wer in Grossstädten die Metro benützt, fährt zig Mal damit. Links geht, rechts steht man. Das funktioniert tadellos, seit Jahrzehnten. Sogar in Basel oder Zürich – wo's zwar keine U-Bahn, aber immerhin Bahnhöfe mit Dutzenden Rolltreppen gibt – haben Pendlerinnen und Pendler es drauf.

Rolltreppen im Bahnhof Luzern. Archivbild: LZ

Und im Luzerner Bahnhof? Hier steht man – ebenfalls seit Jahrzehnten – gemütlich links wie rechts. Meistens jedenfalls. Weil 83'000 Einwohnende einfach zu wenig sind für das Prädikat Grossstadt? Vielleicht. Wahrscheinlicher ist aber, dass der Müssiggang durchschlägt, der den katholischen Gebieten nachgesagt wird. Oder es liegt an den vielen Touristinnen und Touristen, weshalb hier alles «laid back» ist.

Meist stelle ich mich übrigens brav hinten an, bringe kein gestresstes «Äxgüsi» über die Lippen. Weil: Es ist ja Gott sei Dank nicht mein grösstes Problem. Trotzdem: Ab heute stehen wir alle auf den Rolltreppen im Luzerner Bahnhof nur noch rechts, einverstanden?