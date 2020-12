Kolumne «Stadtwärts»: Menschen wirken wie Spielfiguren Wegen Corona hat sich die Autorin auf ein Playstation-Spiel eingelassen - und wurde davon bis in den Traum verfolgt. Beatrice Vogel 14.12.2020, 05.00 Uhr

Im Moment sollte man ja möglichst wenige Leute treffen. Deshalb habe ich meine Freizeit eine Weile fast ausschliesslich zu Hause verbracht - mit der Playstation meines Freundes. Dazu muss gesagt sein: Ich bin keine Gamerin. Schon als Jugendliche habe ich selten einen Controller in die Hände bekommen. Obwohl ich dabei nur die Finger bewegen müsste, spielt immer der ganze Körper mit: Meine Arme zeichnen jede Kurve von «Mario Kart» nach.

Nun habe ich mich an «The Witcher 3: Wild Hunt» herangewagt. Die mittelalterliche Fantasywelt gefällt mir. Und ich bin beeindruckt, was in diesen Spielen möglich ist: Kräuter sammeln und Tränke brauen für bessere Resistenz im Kampf, individuelle Verbesserung von Rüstung, Waffen und Zauberfähigkeiten, Interaktion mit beliebigen Figuren, und so weiter. Je nachdem, wie man sich entscheidet, nimmt das Rollenspiel einen anderen Verlauf. Allerdings muss man dafür voll in diese Welt eintauchen - bis zu 200 Stunden kann man damit verbringen.

So weit bin ich noch lange nicht. Wobei ich tatsächlich einmal acht Stunden fast ohne Unterbruch gespielt habe. Danach stellte sich ein Realitätsverlust ein: Menschen, die mir auf der Strasse begegneten, wirkten wie Spielfiguren. Auch im Traum war ich mitten im Spiel. Zum Glück hielt der Zustand nicht allzu lange an. Trotzdem empfand ich die Rückkehr in die Realität als unangenehm. Plötzlich kam mir alles wieder in den Sinn: Was ich zu erledigen habe, bei wem ich mich melden sollte, dass Arbeit auf mich wartet. Da wurde mir bewusst, wie gut sich Computerspiele eignen, wenn man alles verdrängen will.

Zeitweise der Realität entfliehen und eine völlig andere Welt erkunden: warum nicht? Solange es dosiert erfolgt. Trotzdem bin ich zur Erkenntnis gelangt: Eine echte Gamerin wird aus mir wohl nie. Ich ziehe reale Interaktion mit Menschen der virtuellen klar vor. Und die Eigenart, mit meinem ganzen Körper zu spielen, werde ich wohl ebenfalls nie ablegen. Hm. Vielleicht sollte ich mir einen Nintendo Wii zulegen ...