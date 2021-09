Stadtwärts Kolumne: Touristen aus NRW sind die neuen Asiaten

Kolumne «Stadtwärts»: Touristen aus Dänemark und NRW werden die neuen Asiaten Eine Kochsendung im Westdeutschen Rundfunk könnte Luzern neue Touristenströme aus Nordrhein-Westfalen bescheren. Glaubt zumindest unser Autor. Roman Hodel 05.09.2021, 15.19 Uhr

Dieses Gejammer von wegen Overtourism. Ich hab’s nie verstanden. Für mich war Luzern so richtig voll immer am schönsten. Ist doch toll, wenn Menschen aus aller Welt das sehen wollen, was wir täglich anschauen. Davon profitieren letztlich alle. Fast. Aber jetzt? Okay, die Welschen. Sie sind immer noch da. Auch gut. Aber mir fehlen die Amerikaner, die Chinesen, die Inder. Luzern ist grad wieder etwas provinzieller unterwegs.

Touristinnen auf der Kapellbrücke. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. August 2021)

Zum Glück ist Besserung in Sicht. Die Dänen sollen kommen. Unser Stapi Beat Züsli und Tourismusdirektor Marcel Perren weilten ja letzte Woche in Kopenhagen. Es ging ums Löwendenkmal-Jubiläum. Dabei erwähnte Perren, dass punkto Anzahl dänischer Touristen noch Luft nach oben bestehe – trotz Zunahme.

Apropos Zunahme. Ebenfalls diese Woche sah ich «Björn Freitag kocht grenzenlos köstlich» im Internet. Das ist ein in Nordrhein-Westfalen (NRW) bekannter Fernsehkoch. Freitag hat etwas zugenommen, war mein Eindruck. Das jedoch nur nebenbei. Viel wichtiger: Er besuchte «das pittoreske» Luzern. Natürlich sah man Erwartbares wie den See, die Kapellbrücke und imposante Hotelkästen aus der Gründerzeit. «Urlaub wie früher», kommentierte Freitag. Aber der Fernsehkoch überraschte auch mit coolen Gastrobetrieben, die selbst viele Einheimische nicht auf dem Radar haben dürften, so wie etwa die Werkstatt.

Es war flotte Gratis-Werbung. Noch dazu unverdächtig, weil auf einem öffentlich-rechtlichen Sender (WDR). Werden wir also bald auch von Touristen etwa aus Köln überrannt? Nur zu! Die passen ohnehin bestens zu uns; sind auch katholisch (gerne Müssiggang, nicht nur arbeiten) – und mögen die fünfte Jahreszeit. Alaaf!