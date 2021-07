Abschaffung der Hausaufgaben: Anpassungen müssen möglich sein

Kommentar Abschaffung der Hausaufgaben in Kriens: Das neue Modell funktioniert, Anpassungen müssen aber möglich sein Die Einführung von Lernzeiten anstelle der Hausaufgaben hat sich bewährt, wie eine Umfrage zeigt. Die Verantwortlichen müssen die Umsetzung aber weiterhin kritisch begleiten. Stefan Dähler 19.07.2021, 14.30 Uhr

Ist für Krienser Primarschulkinder weggefallen: das Erledigen von Hausaufgaben. Symbolbild: Pius Amrein

Die Abschaffung der Hausaufgaben inklusive Einführung freiwilliger Lernzeiten in der Krienser Primarschule kommt offenbar gut an. Das zeigt eine nun veröffentlichte Umfrage der Stadt Kriens. Die Ergebnisse sind nicht nur für Kriens relevant. Die Abschaffung der Hausaufgaben oder zumindest eine starke Reduktion des Umfangs ist auch in anderen Luzerner Gemeinden ein Thema.