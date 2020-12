Ärztinnen und Pfleger laufen am Limit: Die Warnungen der Spitäler sind ernst zu nehmen

Kaum freie Intensivbetten, das Personal am Anschlag: Die Pandemie bringt die Spitäler an ihre Grenzen – auch in der Zentralschweiz. Um einen Kollaps des Gesundheitssystems verhindern, müssen Politik und Gesellschaft besser auf Ärzte und Pflegefachkräfte hören.

Alexander von Däniken 23.12.2020, 05.00 Uhr