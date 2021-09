Kommentar zum Angebot für Erwachsene mit Bildungsdefiziten

Kommentar Die Angebote für Erwachsene mit Bildungsdefiziten sind da – jetzt müssen wir sie unters Volk bringen Erst seit vier Jahren gibt es das nationale Weiterbildungsgesetz – und damit genügend Fördermittel für die Unterstützung von Erwachsenen mit Defiziten in Grundkompetenzen. Um die Betroffenen zu erreichen, ist ein grosses Engagement nötig, wie ein Blick nach Luzern zeigt. Alexander von Däniken 08.09.2021, 05.00 Uhr

Sie können im Behördenjargon verfasste Briefe nicht verstehen. Sie tun sich schwer mit dem Ausfüllen von Formularen oder sie fallen für neue Stellen nicht in Betracht, weil rudimentäre Office-Kenntnisse vorausgesetzt werden. Und sie sind zahlreich: Schätzungsweise 800'000 Erwachsene mit Defiziten im Lesen, Schreiben, Rechnen oder Umgang mit dem Computer gibt es in der Schweiz. Rund 45'000 im Kanton Luzern.

Eine echte Chancengleichheit erhalten Betroffene erst seit dem 1. Januar 2017. Da trat das nationale Weiterbildungsgesetz in Kraft, das die Finanzierung regelt. Bund und Kantone haben bis jetzt über 25 Millionen Franken an Fördermitteln ausgegeben. Den Auftrag gab das Volk mit seinem Ja zur neuen Bildungsverfassung. Das war 2006. Die Umsetzung erfolgte also reichlich spät.

Umso wichtiger ist jetzt, dass die Kantone den Gesetzesauftrag ernst nehmen und volles Engagement zeigen. Ein Blick in den Kanton Luzern zeigt, was möglich und auch nötig ist. Den Betroffenen werden zum Beispiel Bildungsgutscheine abgegeben, die für entsprechende Kurse verwendet werden können. Es gibt Angebote für junge und ältere Erwachsene, für Menschen mit Migrationshintergrund. Jetzt müssen die Betroffenen auch erreicht werden. Dazu braucht es nicht nur mehr Einsatz vom Kanton, sondern auch eine Gesellschaft, in der sich niemand wegen seiner Schwächen verstecken muss.