Annäherung halbwegs geglückt - Kommentar zum Bundesrats-Apéro

Kommentar Annäherung halbwegs geglückt Der Bundesrat sucht mit seinem Apéro im Verkehrshaus Luzern wieder den direkten Kontakt mit der Bevölkerung. Das ist gut. Allerdings war die Atmosphäre gar künstlich. Roman Hodel 13.10.2021, 19.21 Uhr

Auf ein Glas mit dem Bundesrat. Was in anderen Ländern unvorstellbar wäre, geht bei uns in der Schweiz. Die Nähe zwischen Volk und Regierung ist auf allen Ebenen – von der Gemeinde bis zum Bundesstaat – ein wichtiges Gut. Leider hat diese Nähe in den vergangenen Monaten gelitten. Selbst in der auf Konsens ausgerichteten Schweiz wird inzwischen gerne eingeteilt. In diesem Fall: Entweder ihr seid für die Corona-Massnahmen – oder dagegen. Ein Dazwischen gibt es kaum (mehr).